PSG Mercato : Neymar lâche un nouveau message révélateur

Publié le 04 février 2021 à 11:30

La prolongation du contrat de Neymar au PSG est dans les tuyaux. Il devrait rempiler pour quatre saisons supplémentaires, avant même le mercato d'été. En attendant la signature officielle de son nouveau bail, le Brésilien a lâché un message révélateur. Cela, après la victoire de ses coéquipiers sur le Nîmes Olympique (3-0).

Neymar, « je t'aime Paris Saint-Germain »

Suspendu, Neymar n’a pas pris part au match de la 23e journée de Ligue 1 contre le Nîmes Olympique, au Parc des Princes, mercredi soir. Grâce aux buts d'Angel Di Maria, Pablo Sarabia et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a conforté sa 3e place au classement, avant le Classico contre l’OM, dimanche ( 21h). Réagissant à la victoire parisienne, la star brésilienne a écrit un message qui confirme son désir de s’inscrire dans la durée au Paris SG. « Je t'aime PSG », a-t-il publié sur Twitter. En effet, il est question de la prolongation du contrat de Neymar ces derniers jours. Il aurait déjà trouvé un accord avec la Direction du club de la capitale, pour signer un long bail de 4 ans. Son contrat initial expirant en juin 2022, le meneur de jeu du PSG serait ainsi lié aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2026.

Le Brésilien désormais « très heureux au PSG »

Recruté au FC Barcelone en août 2017, pour un montant colossal de 222 M€, Neymar est dans sa quatrième saison consécutive en Ligue 1. À l’été 2019, une grosse rumeur sur son retour en Catalogne avait circulé, mais sans suite. Depuis la finale de la Ligue des champions disputée en août 2020, le N°10 du Paris Saint-Germain est désormais inscrit dans le projet parisien et ne cache plus son bien-être au sein du club. La semaine dernière, il a ouvertement déclaré sa flamme au PSG. « Ça a beaucoup changé, je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au Paris Saint-Germain », a-t-il déclaré sur Téléfoot, tout en invitant son ami Kylian Mbappé à « rester aussi » à Paris.













Par ALEXIS