Stade Rennais : D'importantes tensions en interne révélées ?

Publié le 05 février 2021 à 13:30

Le Stade Rennais est en train de laisser filer le peloton de tête en Ligue 1, après son match nul concédé à domicile contre le FC Lorient (1-1), mercredi. Les joueurs de Julien Stéphan sont cinquièmes au classement du championnat de France mais comptent déjà huit points de retard sur l'AS Monaco, quatrième. Mais entre le directeur sportif Florian Maurice et l'entraîneur des Rouge et Noir, tout ne serait pas rose...

Un mercato en demi-teinte au Stade Rennais

Le départ de Daniele Rugani vers Cagliari dans les dernières heures du mercato a remis sur le devant de la scène la réussite partielle du Stade Rennais lors du marché des transferts estival. Si les Rouge et Noir ont réussi un très joli coup avec l'arrivée de Jérémy Doku, mais aussi celle de Martin Terrier, c'est en défense que le bât blesse. L'Italien Daniele Rugani a rompu son prêt d'un commun accord avec le SRFC et le défenseur central de la Juventus a rejoint Cagliari après seulement deux matches et 107 minutes sous les couleurs du club breton. Le latéral Dalbert Henrique, lui aussi prêté mais par l'Inter Milan, a bien failli partir lui aussi durant ce mercato hivernal. Les performances de l'ancien Niçois ont été particulièrement décevantes lors de la première partie de saison et Julien Stéphan lui préfère le jeune Adrien Truffert. Enfin, Alfred Gomis n'apporte pas encore pleinement satisfaction et fait parfois regretter Edouard Mendy, vendu à Chelsea cet été.

Maurice - Stéphan, des mésententes ?

Au-delà de ce mercato mi-figue mi-raison, en interne, quelques sources de tensions auraient émergé, selon le consultant de RMC, Jérôme Rothen. "Il y a aussi l’évolution de cette équipe avec Julien Stéphan. J’ai mes informations, leurs relations sont tendues. C’est aussi dû à la personnalité de Julien Stéphan, mais il faut faire avec quand tu es directeur sportif. Je pense qu’un club comme Rennes ne peut pas se permettre d’avoir des relations aussi tendues entre son directeur sportif et son entraîneur. Donc pour tout ça, ce n’est pas une réussite mais il faut quand même lui laisser le temps." Pour l'ancien joueur, entre Florian Maurice, le directeur sportif; et l'entraîneur du Stade Rennais, il existe donc des désaccords qui pourraient nuire à la bonne santé de l'équipe première et qui pourraient coûter la place de l'un des deux hommes dans un avenir proche...













Par Matthieu