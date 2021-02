ASSE Mercato : Claude Puel a un nouveau grand chantier

Publié le 06 février 2021 à 01:30

L’ ASSE a été très active dans les dernières heures avant la fermeture du marché des transferts de l’hiver. Les Verts ont enregistré la signature de deux joueurs. Claude Puel se concentre désormais sur la question des contrats de ses collaborateurs.

L' ASSE s'est offert deux renforts en fin de mercato

L’ASSE n’a pas pu transférer Mostafa Mohamed du Zamalek SC, mais s’est offert Anthony Modeste en toute fin du mercato de janvier. Il est arrivé en provenance du FC Cologne en Bundesliga. Sollicité en prêt auprès d’Arsenal, William Saliba n’est pas revenu au sein de son club formateur et a préféré l’OGC Nice. Cependant, Claude Puel a réussi à attirer Pape Abou Cissé de l’Olympiakos en Grèce. L’AS Saint-Étienne attendait évidemment un avant-centre et un défenseur central en renfort cet hiver. Même si l’attaquant français et l’arrière central sénégalais ne sont pas des choix prioritaires du manager général du club ligérien, ils ont quand même renforcé le groupe stéphanois, vu leurs profils et leurs expériences du haut niveau. Anthony Modeste (32 ans) et Pape Abou Cissé (25 ans) sont prêtés à l’ASSE. Le contrat du dernier est assorti d’une option d’achat.

Puel rassure pour ses collaborateurs en fin de contrat

Le mercato est certes refermé pour les joueurs, mais un gros chantier attend Claude Puel. Plusieurs membres de son staff sont en fin de contrat en juin 2021, selon les informations d’Evect. Il va donc maintenant s’attaquer au dossier de ses collaborateurs. Et comme le responsable des Verts l’avait annoncé trois mois plus tôt, il assure qu’il va respecter le délai. « On reviendra vers première quinzaine de février. C'est une démarche normale, c'est particulier avec les championnats coupés, c'est très particulier », a-t-il rappelé. « Je l'avais dit en novembre et décembre, j'ai fixé une deadline et on s'y tiendra. Il y a une cohérence pour tout notre staff. Les choses se font tout à fait normalement et dans les bonnes dates », a rassuré Claude Puel.

Notons que le bail de Laurent Huard expire en juin, alors que celui d'un autre coach adjoint, Jacky Bonnevay, est valide jusqu'en juin 2022, tout comme Puel. Il y a aussi des joueurs en fin de contrat l'ASSE, dans moins de 5 mois. Ce sont : Mathieu Debuchy (35 ans), Kevin Monnet-Paquet (32 ans), Romain Hamouma (33 ans) et le jeune gardien de but Etienne Green (20 ans).













Par ALEXIS