FC Nantes : Sébastien Corchia sonne la révolte contre Lille

Publié le 06 février 2021 à 08:30

Le FC Nantes joue gros ce dimanche avec la réception du Lille OSC, actuel leader de Ligue 1. Sébastien Corchia s’est livré dans un entretien accordé à Ouest France avant les retrouvailles avec son ancien club.

Enfin le réveil du FC Nantes contre le Lille OSC ?

Seulement 17e de Ligue 1, le FC Nantes est dans le dur en championnat. Depuis sa nomination sur le banc des Canaris, Raymond Domenech n’a pas encore signé de victoire. Le technicien lyonnais joue encore gros ce dimanche avec la réception du Lille OSC, actuel leader de Ligue 1. Ancien Dogue, Sébastien Corchia a évoqué cette rencontre qui attend le FCN. Pour le défenseur nantais, il faudra s’appuyer sur les acquis du dernier nul ramené de Saint-Étienne (1-1). « À domicile, on devra mettre le rythme et garder les mêmes bases. On doit fournir beaucoup d’efforts et se battre sur tous les ballons. C’est très important. Il faut prendre les trois points », a confié le latéral au journal régional.

Lille champion, la réponse de Corchia

Ancien du Lille OSC, Sébastien Corchia a été interpellé sur la possibilité de voir Lille finir champion de France. Pour le latéral du FC Nantes, le club nordiste est un sérieux prétendant cette année. Selon lui, les hommes de Christophe Galtier doivent juste faire preuve de constance. « Entre le jeu que Lille propose et ses résultats, le Losc peut être champion en fin de saison. Mais cela demande aussi de la régularité jusqu’à la fin. Ils le sont donc tout est possible », a déclaré le latéral droit. Pour autant, le défenseur du FCN n’entend pas faire de cadeau à l’actuel leader du championnat. « Mais l’objectif pour nous est de les battre. On a les capacités pour mettre les Lillois en difficulté. Montrons-le sur le terrain. Dans ce championnat toutes les équipes peuvent se battre. Il y a eu des résultats surprenants parfois. C’est le foot donc il faut y croire. On peut gagner ce match, surtout que nous sommes chez nous », a-t-il clamé.













Par Ange A.