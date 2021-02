LOSC : Galtier réagit aux propos de Létang sur son avenir

Publié le 05 février 2021 à 20:00

Tout sourit actuellement au LOSC de Christophe Galtier. Son équipe occupe la première place du championnat de Ligue 1, devant l'OL et le PSG. Une performance satisfaisante, mais le coach des Dogues ne se projette pas encore dans le rôle de candidat au titre. Concernant son avenir au club, là aussi Galtier préfère attendre avant de se prononcer.

Létang veut que Galtier continue au LOSC

Dans le football, la vérité d'un jour n'est pas forcément celle de demain. Pourtant, Olivier Létang semble complètement convaincu par Christophe Galtier. S'il reste encore beaucoup de matchs avant de pouvoir faire un bilan de sa saison, ce que réussit l'entraîneur avec ce groupe, a de quoi satisfaire les attentes de sa direction. Avec 51 points pris en 23 matchs, toujours en lice en Ligue Europa, et leader actuel de la Ligue 1, Lille a de grandes chances de bien fini la saison. Interrogé par RMC Sport, le président du LOSC n'a pas manqué d'éloges pour son entraîneur et a exprimé son désir de le voir continuer au club. " Avoir Christophe a mes côtés, c'est essentiel (...) Christophe est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, de talent. On se connaissait avant, on avait une très bonne relation. Il y a une volonté de poursuivre dans le temps avec lui ", a déclaré le président.

Galtier : "Il faudra qu'on se pose pour discuter"

Christophe Galtier s'est dit "flatté" des déclarations du président du LOSC à son égard, mais a tempéré quelque peu : "Je savais déjà ce que pensait le président de moi. C'est très flatteur et je l'en remercie. Les choses se passent très bien. Mais on a convenu tous les deux qu'il allait y avoir un moment où il faudra qu'on se pose pour discuter. Mais le calendrier est très serré et il n'y a pas d'urgence. J'ai encore un an de contrat. Je ne suis donc pas un entraîneur en fin de contrat. Je veux rester focalisé sur le jeu, je ne veux pas m'éparpiller dans des discussions. J'ai une vision très claire de mes objectifs à court et moyen terme. On a une situation incroyable, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse en être là. On va trouver un moment en dehors de la série, mais j'ai apprécié sa déclaration. A l'heure actuelle, les choses se passent bien et on a la même vision des choses (...) On trouvera un moment après pour discuter."













Par Hind