FC Nantes : Domenech détourne l'attention de son bilan

Publié le 04 février 2021 à 11:00

C'est encore un match sans victoire pour le FC Nantes. Mercredi les Canaris affrontaient l'AS Saint-Etienne, un match qui s'est soldé par un nul (1-1). Depuis son arrivée sur le banc nantais, en six matchs, Domenech n'a pas encore connu la victoire. Un bilan médiocre qui ne semble pas alarmer l'entraîneur.

La crise de résultats se poursuit pour le FC Nantes

A l'issue de la 23e journée de Ligue 1, le FC Nantes pointe à la 17e place, à 4 points de la zone de relégation. Une situation qui ne semble pas perturber la sérénité de son entraîneur Raymond Domenech. Pourtant, ce dernier avant le match détenait déjà un triste record : Il est le premier entraîneur de l’histoire de Nantes à ne remporter aucun de ses 5 premiers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites) à la tête du club dans l’élite, selon Opta. Ce qui ne l'avait pas empêché de sécher une séance de décrassage à la Jonelière et une réunion au sommet entre des cadres de l'équipe et la direction. Une absence regrettée par les joueurs après la défaite (2-0) à Metz, comme le rapporte 20minutes. Déjà lors de sa conférence de presse avant son premier match, Domenech se disait partisan d'un management relationnel. Il avait indiqué qu'il laisserait les joueurs désigner les cadres parmi eux et de s'autoorganiser pour venir discuter avec lui. Match, après match l'entraîneur sorti de la retraite pour cette pige au FC Nantes, ne semble pas réagir de manière convaincante face à la gravité de la situation. Alors que le risque de relégation est bien réel. Son arrivée n'aura toujours pas provoqué l'électrochoc attendu. Pire, il ne semble toujours pas y avoir un projet de jeu.

Des tacles pour détourner l'attention

Après le nul face à Saint-Etienne, Raymond Domenech a fait le constat : " Il y a de la satisfaction sur le contenu, mais de la frustration sur le résultat final. Nous avons fait ce qu'il fallait pour gagner ce match, mais nous connaissions aussi la dimension physique de Saint-Etienne et les qualités des Stéphanois sur coups de pied arrêtés. Dans l'animation offensive, nous avons réussi à créer des choses que nous ne parvenions pas à faire jusque-là. La première étape, c'est de se dire que l'on se crée des occasions. Mais quand on a la possibilité de faire le break, il faut le faire... Mais ça ne se commande pas ", a-t-il déclaré, toujours égal à lui-même. Toutefois, dans un échange d'après match avec le journaliste de Telefoot Pierre Nigay, il s'est permis un tacle sur la situation actuelle de la chaine, au lieu d'évoquer son bilan décevant : " Si je regrette d’être sorti de ma retraite pour signer au FC Nantes ? Je peux vous poser la même question. Regrettez-vous d’avoir quitté la chaîne L’Equipe pour venir à Téléfoot ? " a lancé Domenech. Entre nonchalance et sorties médiatiques, le temps commence à presser pour Domenech, s'il souhaite sauver son équipe de la ligue 2.













Par Hind