PSG : Ligue des champions, un crack du FC Barcelone menace

Publié le 06 février 2021 à 10:30

Le PSG et le FC Barcelone songent plus sérieusement à leur double confrontation en Ligue des Champions, à l’approche du premier rendez-vous, le mardi 16 février. Frenkie De Jong, milieu de terrain du club catalan, a annoncé la couleur sur le choc des 8e de finale.

PSG : Frenkie De Jong optimiste au Camp Nou

Dans dix jours, le PSG et le FC Barcelone s'affrontent en 8e de finale de la Ligue des champions. Joueurs, entraîneurs et supporters attendent impatiemment cette rencontre au sommet. Au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino prépare son équipe pour le déplacement au Camp Nou. Certains joueurs du club de la capitale seront d’ailleurs ménagés lors les deux matchs avant le voyage en Espagne : lors du classico contre l’OM (dimanche, 21h) et face au SM Caen, en 32e de finale de la coupe de France (mercredi 10 février). Cela, en vue du très important match en coupe d’Europe.

Au Braça, Frenkie De Jong a déjà la tête tournée vers le match contre le PSG. Il affiche sa confiance. « Je suis optimiste depuis le tirage au sort », a-t-il déclaré, dans ses propos confiés à Esport3. « Le Paris SG est un rival compliqué, mais nous avons aussi beaucoup de qualité », a rassuré le milieu de terrain néerlandais des Blaugrana. Notons que le match retour est fixé au 10 mars 2021 à Paris.

La remontada dans la pensée des Parisiens

Pour mémoire, le PSG a une grosse revanche à prendre sur son adversaire espagnol. En mars 2017, les Barcelonais avaient renversé les Parisiens (6-1), lors du match retour des 8es de finale de la Ligue des champions, en Catalogne. Le club de Ligue 1 avait pourtant pris une avance confortable au match aller remporté (4-0) au Parc des Princes. Lors des 8 dernières confrontations entre les deux clubs en C1, le Barça compte 4 victoires, contre 2 pour le Paris-Saint-Germain et 2 matchs nuls.













Par ALEXIS