OL : Memphis Depay encense Karim Benzema et menace Fékir

Publié le 07 février 2021 à 08:00

L’Olympique lyonnais a signé un nouveau succès en championnat samedi contre le RC Strasbourg. Auteur d’un doublé contre le RCSA, Memphis Depay est un peu plus entré dans la légende de Lyon.

Memphis Depay s’offre Benzema contre Strasbourg

L’Olympique lyonnais est de nouveau irrésistible en Ligue 1. Samedi, Lyon a enchaîné sa quatrième victoire de rang contre le RC Strasbourg. L’OL a dominé le RCSA (3-0) au Groupama Stadium. Memphis Depay a été l’un des grands artisans de ce nouveau succès lyonnais. Le capitaine des Gones y est allé de son doublé, dont un but sur coup franc, pour permettre aux siens de s’imposer. Avec ses 12e et 13e réalisations de la saison, le Néerlandais est davantage entré dans l’histoire du club. Il compte désormais plus de buts que Karim Benzema sous le maillot lyonnais. L’ancien mancunien en est désormais à 67 réalisations avec le club rhodanien. KB9 avait planté 66 pions avant de rejoindre le Real Madrid.

Fékir, prochain objectif de Depay ?

Après la rencontre, Memphis Depay a savouré son doublé avec l’OL. Modeste, le capitaine de l’Olympique lyonnais a tenu à rendre hommage au numéro 9 du Real Madrid. « Je dépasse Karim Benzema sur son total de buts à Lyon. C’est un grand attaquant qui continue de marquer des buts mais je ne veux pas me comparer à lui. Je suis heureux de mes performances et de mes statistiques. Benzema est une inspiration pour moi. C’est un honneur de le dépasser », a déclaré le Néerlandais après la rencontre. Après son doublé contre Strasbourg, l’attaquant batave est désormais à deux buts de Nabil Fékir (69 réalisations). Le capitaine des Gones se classe 15e dans l’histoire des meilleurs buteurs de l’OL.













Par Ange A.