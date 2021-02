OL Mercato : Jean-Michel Aulas évoque le retour de Benzema

Publié le 03 février 2021 à 16:30

L’ex-agent de Karim Benzema avait fait savoir que ce dernier est intéressé par un retour à l'OL, pour y finir sa carrière. Jean-Michel Aulas a réagi à l’annonce de Karim Djaziri sur l’attaquant du Real Madrid.

OL : Aulas s'impatiente pour le retour de Benzema

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, serait très heureux de voir Karim Benzema revenir dans la capitale des Gaules. Ce dernier est encore sous contrat au Real Madrid jusqu’au 30 juin 2022 et continue d’empiler les buts. Il compte en ce moment 10 buts en 14 matchs de Liga joués. Il y a donc très peu de chance de le voir rejoindre l’Olympique Lyonnais avant la fin de son bail à la Maison Blanche. Or, le patron du club rhodanien rêve de récupérer le buteur formé à Lyon, le plus tôt possible.

Interrogé par RMC Sport sur un possible retour de Karim Benzema à l'OL, Jean-Michel Aulas a répondu : « pourquoi pas ? Tout dépend, je pense, des résultats du Real Madrid. Je préfère ne pas trop y croire pour l'instant, afin de ne pas être déçu ». Le dirigeant est allé encore plus loin pour montrer son impatience. « Il ne faudra pas que ça arrive trop tard », a-t-il indiqué.

Contacts confirmés avec buteur du Real Madrid

Le président des Gones a confirmé des contacts avec l’avant-centre de 33 ans en 2019. « Pour le moment, je n'ai pas eu Karim Benzema, mais je sais qu'il y a eu des contacts, l'année dernière, avec Juninho (directeur sportif du club lyonnais) », a-t-il révélé, avant de conclure par cette note d’espoir : « si c'était possible, évidemment qu'on trouverait des solutions qui permettent de le faire. Ça serait un rêve pour tous nos supporters. Karim, ça a été mon fils, en fait... » Pour mémoire, Karim Benzema a défendu les couleurs de l'OL entre 2004 et 2009, avant son transfert en Espagne.













Par ALEXIS