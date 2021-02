PSG : Paris domine Marseille au Vélodrome et garde le rythme

Publié le 08 février 2021 à 00:45

Le Paris Saint-Germain s’est imposé (0-2) sur la pelouse de l’Olympique de Marseille dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Le PSG reste au contact de ses concurrents lillois et lyonnais.

Mbappé et Icardi portent le PSG contre l’OM

Après les succès de l’Olympique lyonnais et du Lille OSC, le Paris Saint-Germain était attendu au soir de la 24e journée de Ligue 1. Le PSG jouait gros contre l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome. Les Parisiens s’étaient inclinés (0-1) à l’aller sur leurs installations contre leurs ennemis marseillais. C’est donc avec un esprit de revanche que les Franciliens abordaient cette rencontre. Un match remporté (0-2) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé (9e) et Mauro Icardi (24e). Cette victoire de Paris lui permet de rester sur le podium à 3 points de Lille et une unité Lyon, actuel 2e. Contre le club francilien, l’OM a enchaîné son septième match de suite toutes compétitions sans victoire. Le club phocéen cale à la 9e place du championnat.

Une victoire parisienne qui laisse des traces

Le Paris Saint-Germain n’a pas passé une soirée tranquille sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Le club de la capitale a notamment perdu Angel Di Maria sur blessure dès le premier quart d’heure. L’Argentin est touché à la cuisse droite et sa présence contre le FC Barcelone en Ligue des champions semble compromise. Comme El Fideo, Marco Verratti a fini la rencontre blessé. Le milieu italien a subi une charge violente de Dimitri Payet en fin de rencontre. Ce qui a d’ailleurs valu un carton rouge au numéro 10 marseillais. Comme l’Argentin, l’international italien est également incertain pour la première manche contre le Barça en C1.

La réaction de Pochettino après la victoire

Dimanche soir, Mauricio Pochettino a remporté son deuxième Classique en l’espace de quelques jours. Le technicien argentin avait déjà dominé Marseille lors du Trophée des champions. Cette fois sur la pelouse du Vélodrome, le coach du PSG a notamment salué la prestation de Kylian Mbappé et celle de son groupe. « Je suis content de la prestation de Kylian et de celle de l’équipe. C’était une prestation très solide et on a eu ce qu’on était venu chercher ici, c’est-à-dire la victoire », a déclaré l’entraîneur parisien au micro de L’Équipe après la rencontre.













Par Ange A.