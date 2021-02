PSG : Des nouvelles d’Angel Di Maria, blessé contre l’OM

Publié le 08 février 2021 à 17:30

Angel Di Maria n’a pas terminé le classique OM - PSG de dimanche soir. Il est sorti dès l'entame du match, suite à une blessure à la cuisse. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, a donné des nouvelles du polyvalent ailier.

PSG : Pochettino rassurant au sujet de la blessure de Di Maria

Angel Di Maria a joué une dizaine de minutes seulement lors du classico entre le PSG et l’OM au Vélodrome. Il a délivré une passe décisive à Kylian Mbappé sur le premier but des Parisiens avant sa sortie. Touché à la cuisse droite, il a été remplacé par Pablo Sarabia (12e). En attendant les premiers résultats des examens médicaux passés, ce lundi, Mauricio Pochettino s’est montré rassurant, en prévision du 8e de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, le mardi 16 février, au Camp Nou.

« Pour l'instant, Angel Di Maria est assez confiant », a-t-il confié en conférence de presse. « Espérons que ce n'est pas grave et qu'il pourra revenir vite. Mais nous ne connaissons pas le degré de sa lésion », a ajouté le coach qui PSG. Vu l’importance de Di Maria dans son dispositif, le technicien argentin ne prendra pas de risque pour son compatriote, même s'il n'a rien de grave, lors du 32e de finale de la coupe de France contre le SM Caen, ce mercredi 10 février.

Di Maria, joueur décisif du Paris Saint-Germain

Le joueur de 33 ans a marqué 4 buts et délivré 9 passes décisives en 19 apparitions en Ligue 1 cette saison. En Ligue des champions, il a disputé 5 des 6 matchs de la phase de poule, pour 1 but et 3 passes décisives. En fin de contrat en juin 2021, l’international argentin est en négociation avec la Direction du club de la capitale, en vue de la prolongation de son bail. Il souhaiterait d’ailleurs finir sa carrière à Paris. « On discute en ce moment. Tranquillement (...) Petit à petit, on négocie », avait-il confirmé la semaine dernière sur Canal+. Depuis son arrivée au PSG en août 2015, Angel Di Maria a inscrit 87 buts et a offert 104 passes décisives, en 246 matchs (dont 163 en Ligue 1) sous le maillot Rouge et Bleu.













Par ALEXIS