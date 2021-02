OM Mercato : Jorge Sampaoli d'accord pour venir à Marseille ?

Publié le 08 février 2021 à 19:30

Piste prioritaire de l'OM pour la succession d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli ne sera libre qu’en mars prochain. L’Olympique de Marseille attendra-t-il la fin du championnat brésilien pour le récupérer ? La tendance est évoquée dans les médias. Entre-temps, l’entourage du coach de l’Atlético Mineiro a lâché un indice positif pour le club phocéen.

OM : Jorge Sampaoli « veut venir à Marseille »

Le directeur du Football de l'OM a inscrit le nom de Jorge Sampaoli en tête de sa liste pour succéder à André Villas-Boas démissionnaire. Le technicien argentin est en poste à la tête de l’Atlético Mineiro au Brésil jusqu’en décembre 2021. L’Olympique de Marseille doit donc trouver les moyens pour le débaucher. Cependant, l’un de ses représentants a confié à RMC Sport qu’il est intéressé par le club phocéen. Il « veut venir à Marseille » a-t-il assuré à la source. La radio précise, à toutes fins utiles, que « jusqu’à présent, les échanges ont porté principalement sur la disponibilité de Jorge Sampaoli, sa volonté de venir ou non, et sur le projet sportif du club olympien ». Par conséquent, « aucune négociation financière ou contractuelle n’a encore commencé ».

Qui est le successeur pressenti de Villas-Boas ?

Jorge Sampaoli est un technicien argentin de 60 ans. Il est entraîneur depuis 2002, après avoir mis fin à sa carrière de footballeur. Milieu de terrain, il avait joué uniquement pour son club formateur, l’Atlético Newell's Old Boys (en Argentine). Il a fait ses débuts sur le banc de touche au Pérou où il a dirigé 4 clubs entre 2002 et 2007 : Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi et le Sporting Cristal. Le coach visé par l'OM a entraîné le Deportivo O'Higgins (2008-2009), le Club Sport Emelec (en Équateur) en 2010, puis le club de football professionnel de l’Université du Chili.

Pendant 4 saisons consécutives (2012-2016) Jorge Sampaoli a été sélectionneur de l’équipe nationale chilienne. Il a été vainqueur de la Copa America avec La Roja, en 2015. En 2017-2018, il était le sélectionneur de l’Argentine, après une saison (2016-2017) passée au FC Séville. Le natif de Santa Fe a été aussi le coach du FC Santos (Brésil) lors de l’exercice 2018-2019. Depuis le 1er mars 2020, il est l’entraîneur principal du Clube Atlético Mineiro (CAM), actuel 3e du championnat brésilien.













Par ALEXIS