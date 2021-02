LOSC : Timothy Weah révèle le secret de son retour en forme

Publié le 09 février 2021 à 19:15

Buteur du LOSC contre les Girondins à Bordeaux (3-0), Timothy Weah se réjouit de son temps de jeu et de la confiance du coach Christophe Galtier.

LOSC : Timothy Weah se réjouit d'être décisif

Timothy Weah a été décisif lors du match du LOSC face aux Girondins de Bordeaux, lors de la 23e journée de Ligue 1. Titulaire pour la 3e fois cette saison, le jeune attaquant avait inscrit le 2e but des Lillois (66e). Il avait été à la conclusion d’une belle combinaison entre Renato Sanches, Jonathan David et Benjamin André. Présent en conférence de presse, ce mardi, en vue du match de 32e finale de la coupe de France, contre le Dijon FCO, mercredi, le joueur de 20 ans a évoqué son bien-être à Lille OSC. « Maintenant, je me sens bien. Cette saison, ça va pour moi alors que l’année dernière c’était dur », a-t-il assuré. « Maintenant, je commence à marquer des buts, jouer un rôle important dans l’équipe et c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup », s’est réjouie la pépite des Dogues.

Le rôle et la confiance de Galtier soulignés

Timothy Weah a enchaîné 14 apparitions en championnat, entre la 10e et la 24e journée. Il était resté sur le banc de touche que lors de la 12e journée. Il savoure la confiance qu’il a de Rudi Garcia. « Ça se passe bien avec le coach. Le coach m’a toujours dit de rester prêt pour avoir l’opportunité de jouer et c’est à moi maintenant de faire le travail. Des fois, je suis sur le banc, mais c’est à moi, quand je rentre dans le match, d’aller marquer, d’aller chercher quelque chose et bien jouer. Aujourd’hui je fais ça et je suis très fier de mon travail », a expliqué l’avant-centre. Quel a été le secret de Timothy Weah pour revenir en forme avec le LOSC ? « Ça fait quelques mois que je travaille dur avec l’équipe. J’écoute le coach et je pense que je reviens en force. C’est toujours bien pour un joueur blessé un an, de rester sur les choses positives. […] J’espère encore marquer », a promis le fils de l’ex-Ballon d’Or, George Weah.

L'attaquant remis d'une longue série de blessures

Victime d’une élongation musculaire de la cuisse en août 2019, Timothy Weah était revenu en février 2020, soit après 5 mois d’absence. Manque de pot pour le jeune joueur, il avait rechuté lors de son premier match face à l’OM, le 16 février 2020. Opéré, il n’avait plus rejoué avec le LOSC jusqu’au 30 août 2020. Cette saison, il a marqué 3 buts en 18 matchs disputés en Ligue 1. En Ligue Europa, l'attaquant formé au PSG a inscrit un but et délivré une passe décisive en 4 apparitions. Recruté au Paris Saint-Germain, lors du mercato d'été 2019, l'international américain est sous contrat jusqu'en juin 2024.













Par ALEXIS