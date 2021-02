OM Mercato : Strootman prêté, un bon coup de Longoria salué

Publié le 10 février 2021 à 06:00

En manque de temps de jeu à l’ OM, Kevin Strootman a été prêté au Genoa. Alors que le milieu néerlandais retrouve des couleurs en Italie, l’ OM peut espérer réaliser une belle opération lors du prochain mercato.

Kevin Strootman retrouve le sourire au Genoa

Cantonné à un rôle de remplaçant à Marseille, Kevin Strootman est parti trouver du temps de jeu ailleurs. Cet hiver, le milieu de terrain a été prêté au Genoa. Avec le pensionnaire de Serie A, l’ancien indésirable d’André Villas-Boas enchaîne les rencontres. Le Néerlandais (45 sélections/3 buts) vient d’enchaîner quatre titularisations avec le club italien, invaincu depuis son arrivée. Avec 260 minutes disputées avec les Rossoblu, le milieu de 30 ans compte déjà plus de temps de jeu qu’avec l’ OM cette saison. Avant son départ, il n’avait joué que 224 minutes en 13 apparitions (Ligue 1) sous le maillot phocéen. Du côté de la direction du Genoa, on se satisfait également des performances de Strootman, auteur d’une passe décisive.

Une vente en vue pour l’ OM cet été ?

Francesco Marroccu reconnaît notamment qu’il sera difficile pour l’actuel 12e de Serie A de conserver Kevin Strootman. Pour le directeur sportif du Genoa, d’autres prétendants devraient frapper à la porte de l’ OM pour le milieu néerlandais. « Avec Pablo [Longoria] et Kevin, on s’est dit qu’on y pensera chemin faisant, or, j’ai la sensation qu’il va vite être de nouveau suivi par des clubs importants », a confié le dirigeant génois aux confrères de L’Équipe. Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en 2023, Strootman ne devrait donc pas honorer son contrat jusqu’à son terme. Une nouvelle qui devrait réjouir le board marseillais. Une vente de l’ancien du PSV ferait du bien aux caisses du club phocéen en quête de liquidités. Pour rappel, le milieu avait été recruté contre 25 millions d’euros en provenance de l’AS Rome. Sa valeur marchande a chuté à 5 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.













Par Ange A.