Stade Rennais Mercato : Stéphan évoque le départ de Niang

Publié le 10 février 2021 à 06:30

Le Stade Rennais a enregistré le départ en prêt de M'Baye Niang ces dernières heures. Entraîneur du club breton, Julien Stéphan a été interpellé sur le départ de son attaquant sénégalais en Arabie saoudite.

La réaction de Stéphan au départ de Niang du Stade rennais

Plus dans les plans de Julien Stéphan, M'Baye Niang a (enfin) quitté le Stade Rennais. L’attaquant sénégalais va finir la saison loin du SRFC. Il a pris la route d’une destination exotique pour terminer l’exercice en cours. Le joueur de 26 ans a été prêté aux Saoudiens d’Al Ahli. Entraîneur de Rennes, Julien Stéphan a été interrogé suite au départ de Niang de Rennes. Le technicien breton respecte la décision de son joueur parti chercher du temps de jeu dans le Golfe. Il lui souhaite d’ailleurs beaucoup de réussite pendant sa pige saoudienne. « C’est jamais une satisfaction de voir quelqu’un partir. Il a fait un choix, il a une possibilité d’aller jouer là-bas. Il a décidé d’y répondre favorablement donc j’espère que pendant ces quatre ou cinq mois il va enchaîner les matches et marquer beaucoup de buts, chose qu’il a été capable de faire pendant une période ici », a confié l’entraîneur rennais cité par Ouest France.

Une pige salvatrice pour Niang ?

Auteur de 15 buts et 2 passes décisives, M'Baye Niang a été le joueur le plus décisif du Stade Rennais la saison dernière. Mais au terme d’un bel exercice ponctué par une qualification pour la Ligue des champions, le Sénégalais a fait part de son envie de départ. Il souhaitait notamment rejoindre l’Olympique de Marseille alors à la recherche d’un attaquant. Après de longues semaines de tractations, l’OM a finalement opté pour le Brésilien Luis Henrique, moins onéreux que Niang. Après ce premier échec, il a enchaîné un autre vers la fin du mercato estival. Proche de signer à l’AS Saint-Étienne, le club ligérien a laissé tomber l’affaire à cause des agents du joueur. Au final, le natif de Meulan a été contraint de rester au SRFC. Il a connu une première partie de saison compliquée (1 but en 12 matchs). Il a notamment perdu sa place de titulaire au profit de Serhou Guirassy arrivé de l’Amiens SC. Le Sénégalais est également barré dans la hiérarchie par Martin Terrier et Adrien Hunou. Son départ cet hiver sonne donc comme une aubaine. Reste plus qu’à savoir s’il reviendra grandi de son expérience dans le Golfe.













Par Ange A.