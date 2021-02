OM Mercato : Un 2e entraîneur proposé à Marseille, recalé

Publié le 12 février 2021 à 00:00

Pablo Longoria a défini le profil du futur entraîneur de l’ OM pour remplacer André Villas-Boas démissionnaire. Et ce ne sera pas un entraîneur italien proposé au patron du football à Marseille. Ce dernier a refoulé le coach, dont les services lui ont été proposés.

OM : Longoria ne veut pas de Donadoni

L’ OM avait déjà repoussé Walter Mazzarri (59 ans), dernièrement en poste au Torino en Serie A. Selon les informations de La Provence, un autre technicien transalpin a été proposé encore à Pablo Longoria. Mais le directeur du football à l’Olympique de Marseille a repoussé la proposition. En effet, Roberto Donadoni (57 ans), c’est de lui qu’il s’agit, ne correspond pas au profil recherché par le dirigeant phocéen, si l’on en croit les indiscrétions du quotidien régional. Il faut souligner que Jorge Sampaoli, Lucien Favre et Maurizio Sarri sont les favoris sur la liste de Pablo Longoria pour mettre fin à l’intérim de Nasser Larguet.

Si les deux derniers sont libres de tout engagement, ce n’est pas le cas du premier. Il est en poste à l'Atletico Mineiro (Brésil) et son contrat est valide jusqu’au 31 décembre 2021. Cependant, l’ OM devrait négocier plus sérieusement son transfert à la fin du championnat brésilien, le 26 février 2021. En effet, le technicien argentin est la priorité du patron du recrutement du club olympien.

Quel est le profil du coach recherché par Marseille ?

Parlant de profil, Pablo Longoria a annoncé la couleur en conférence de presse, lors de la présentation officielle de la recrue hivernale Olivier Ntcham. « J’aime beaucoup parler du profil. On doit trouver le coach qui nous donne un espoir et une façon de travailler ensemble. Il faut travailler avec de la normalité », a-t-il lâché face aux médias, mardi. Au sujet du temps qui passe depuis la démission d’André Villas-Boas, le 29 janvier 2021, le responsable du club de Ligue 1 estime que le timing est important, car il se doit de faire un choix à ne pas regretter après. « On attend le bon moment pour prendre la bonne décision. Nous sommes très contents du travail de Nasser, avec de la passion, de l'intensité. Cela va durer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne pour le futur du club », a justifié Pablo Longoria.













Par ALEXIS