Stade Rennais : La gueulante de Stéphan après l'élimination

Publié le 12 février 2021 à 01:00

Le Stade Rennais a manqué son entrée en matière en Coupe de France. Jeudi, le SRFC s’est incliné (2-1) sur la pelouse du SCO Angers. Julien Stéphan est remonté après cette sortie précoce de Rennes.

Angelo Fulgini sort le Stade Rennais de la Coupe de France

Après trois matchs sans victoire en Ligue 1, le Stade Rennais espérait renouer avec le succès jeudi en Coupe de France. Le SRFC signait son entrée en lice contre le SCO Angers. Seulement, Rennes a enchaîné un nouveau match sans victoire et n’ira pas au-delà des 32es de finale de la compétition. Un doublé d’Angelo Fulgini (4e, 14e s.p) écourte l’aventure du club breton en Coupe. Entré en deuxième mi-temps, Serhou Guirassy (53e) a sauvé l’honneur des siens sans pourtant déclencher la révolte rennaise. Entraîneur de Rennes, Julien Stéphan n’a pas caché sa colère après cette élimination prématurée en Coupe. Pour le technicien breton, ses joueurs n’ont pas réussi leur entame de match.

Le coup de gueule de Julien Stéphan après Angers

« Déçu oui, très en colère sur le début de match. Indigne d’un match de Coupe de France, sans intensité, sans énergie […] C’est une entame catastrophique », a décrié Julien Stéphan au micro d’Ouest France. L’entraîneur rennais estime néanmoins que ses poulains sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période. Mais comme depuis des semaines, ils ont encore péché dans le dernier geste. « On a mis un but rapidement et on beaucoup de situations pour égaliser. Encore une fois on a manqué d’efficacité », a-t-il déploré. Demi-finaliste la saison passée, Rennes ne franchira donc pas les 32es de finale cette saison. Déjà éliminé en Coupe d’Europe, il ne lui reste plus que le championnat à jouer. Dimanche, le SRFC sera opposé à l’ASSE au Roazhon Park. Comme Julien Stéphan, Claude Puel a été éliminé de la Coupe. Le technicien castrais n’a pas réussi à écarter le FC Sochaux, pensionnaire de Ligue 2.













Par Ange A.