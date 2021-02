OM : Un gros défaut pointé par un ex-buteur des Marseillais

Publié le 13 février 2021 à 12:15

Ancienne gloire de l'OM, Mamadou Niang s’est prononcé sur la politique des jeunes au sein du club phocéen. Il regrette par ailleurs un comportement qu’il a eu quand il défendait encore les couleurs marseillaises.

OM : Niang regrette la mauvaise gestion des jeunes

L'OM fait-il bien la promotion de ses jeunes joueurs ? Les anciens les soutiennent-ils dans leur apprentissage ? Mamadou Niang a répondu à ces interrogations sur plateau de Winamax TV. Et son constat est négatif. « À l’Olympique de Marseille, c’est plus compliqué, il faut savoir être patient », a-t-il indiqué. De l’avis de l’ancien buteur des Phocéens, les jeunes joueurs ne sont pas toujours accompagnés par les cadres du club. « Il faut aussi que les anciens puissent accompagner les jeunes. Souvent, on avait l’habitude de laisser les jeunes de côté », a fait remarquer l’attaquant de 41 ans, retraité. « Pourtant à notre époque, on avait des jeunes très polis, très respectueux, mais on aurait peut-être dû plus les accompagner et les intégrer », a regretté Mamadou Niang.

Boubacar Kamara, le bel exemple de réussite

À l'OM, de jeunes joueurs ont fait ou font encore leurs preuves avec l’équipe professionnelle. Formé à Marseille, Maxime Lopez (23 ans) avait réussi à s’imposer chez les pros, avant son prêt à Sassuolo (en Serie A), l’été dernier. Un autre pur produit sorti de l’académie de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (21 ans), est devenu un joueur important des Olympiens. Lancé en Ligue 1 en 2017, il a bien progressé dans l’élite où il enchaîne les saisons et les performances. Il était d’ailleurs le capitaine de Marseille en coupe de France, cette semaine. Recrue estivale, Pape Gueye (22 ans) donne pleinement satisfaction à l’encadrement technique du club provençal. Il a pris part à 18 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 10 fois, il a également joué 4 matchs en phase de poule de la Ligue des champions.

La nouvelle trouvaille de l'OM se nomme Bamba Dieng. Arrivé du Sénégal l’été dernier, il a disputé son premier match sous le maillot marseillais, mercredi, en coupe de France. Sorti du banc de touche (81e), l’attaquant de 20 a conforté la victoire de son équipe sur l'AJ Auxerre, en marquant le deuxième dans le temps additionnel (2-0, 90e+2).













Par ALEXIS