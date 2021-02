OM Mercato : Mineiro s'apprête à dire au revoir à Sampaoli

Publié le 13 février 2021 à 13:45

L'OM continue sa quête d'un remplaçant à son entraîneur démissionnaire, André Villas-Boas, et fait la cour à l'Argentin Jorge Sampaoli. Les informations se multiplient dans les médias français comme brésiliens, où évolue le technicien de 60 ans. Alors que les dernières nouvelles faisaient état d'une possible prolongation de l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste du côté de l'Atlético Mineiro, l'un des principaux quotidiens sportifs au Brésil affirment que les heures de Jorge Sampaoli sur le banc du club sud-américain sont comptées.

Sampaoli à l'OM : viendra, viendra pas ?

Les rumeurs vont bon train quant à l'avenir de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria, le head of football de l'Olympique de Marseille, en a fait la priorité du club après avoir étudié les pistes Maurizio Sarri, Lucien Favre ou encore Rafael Benitez. Mais il y a quelques jours, l'un des assistants de Jorge Sampaoli, actuellement en fin de saison avec le club brésilien de l'Atlético Mineiro, assurait à RMC que le coach argentin allait bien rejoindre l'OM. L'arrivée était alors prévu début mars et les négociations étaient censées avoir débuté avec le technicien de 60 ans. Ce vendredi, le doute est revenu dans les têtes du côté de Marseille. La presse brésilienne annonçait effectivement que Sampaoli était finalement entrer en discussion pour prolonger son contrat du côté de Mineiro pour une saison supplémentaire. De quoi faire craindre à l'OM de devoir se replonger dans des dossiers mercato.

C'est pour le moment le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, qui prend place sur le banc phocéen. L'entraîneur a redonné un peu le sourire à ses troupes grâce à une qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France face à l'AJ Auxerre, qui joue le haut du classement de Ligue 2. Après un nul à Lens (2-2) et une défaite dans le classique du championnat de France, contre le Paris Saint-Germain, la victoire en terre bourguignonne est apparue comme une bouffée d'air frais. Mais prudence pour l'OM, sixième de Ligue 1, à l'occasion de la 25e journée : les Marseillais se déplacent à Bordeaux, où ils n'ont plus gagné depuis 1977.

Ça sent très bon pour une arrivée prochaine !

Pour Jorge Sampaoli, les choses se sont de nouveau accélérées avec les informations du média sportif brésilien Globo Esporte, qui a pris le contrepied de ses confrères. Le quotidien révèle en effet que le départ de l'entraîneur argentin de l'Atlético Mineiro ne fait plus aucun doute. Les négociations débutées pour une prolongation de contrat auraient d'ailleurs été abandonnées depuis plusieurs jours. L'OM payerait même 600 000 euros d'indemnités pour racheter les derniers mois du bail de Sampaoli, qui court jusqu'au 31 décembre 2021. Cela sent désormais très bon pour une arrivée de Jorge Sampaoli à l'Olympique de Marseille au début du mois de mars ! L'Argentin devrait donc prendre les rênes de l'équipe après André Villas-Boas, toujours techniquement mis à pied par le club olympien. L'ancien coach du Zenit Saint-Pétersbourg avait révélé des désaccords sur le mercato et le projet sportif menés sans son aval après avoir déposé une lettre de démission à sa direction.













Par Matthieu