PSG : LdC, Pochettino récupère un joueur clé contre le Barça

Publié le 15 février 2021 à 11:15

Le PSG s’est déplacé avec 22 joueurs à Barcelone pour le décisif match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La liste de Maurico Pochettino confirme les absences de Neymar et Angel Di Maria, blessés. En revanche, le Paris Saint-Germain récupère un joueur important.

PSG : Marco Verratti dans le groupe de Pochettino

Sans surprise, Neymar et Angel Di Maria ne sont pas parmi les joueurs convoqués par le nouvel entraîneur du PSG pour affronter le FC Barcelone, mardi (21h) au Camp Nou. Blessé, les deux joueurs offensifs sont indisponibles pour la manche aller de de 8es de finale de la Champions League. Victime « d’une lésion du long adducteur gauche » le mercredi 10 février, le Brésilien sera absent pour « environ 4 semaines selon l’évolution » de sa guérison. Il est même incertain pour le match retour prévu le 10 mars, au Parc des Princes. En attendant, Maurico Pochettino doit faire un résultat en Catalogne, ce mardi, sans le meneur de jeu du Paris Saint-Germain.

Par contre, il peut compter sur Marco Verratti. Blessé et incertain un temps, il est finalement apte pour la rencontre avec le Barça. Le milieu de terrain italien figure sur la liste du club de la capitale contre Lionel Messi et ses coéquipiers Blaugrana. Victime d’une grosse semelle de Dimitri Payet lors du classico remporté contre l’OM (2-0) au Vélodrome, le N°6 du PSG a manqué les deux derniers matchs de son équipe, respectivement contre le SM Caen (1-0) en coupe de France et face à l’OGC Nice (2-1), lors de la 25e journée de Ligue 1.

Les 22 joueurs retenus par le coach parisien

Le groupe parisien contre les Barcelonais : Bakker, Diallo, Draxler, Florenzi, Gueye, Herrera, Icardi, Kean, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Letellier, Marquinhos, Mbappé, Michut, Navas, Paredes, Danilo Pereira, Rafinha, Rico, Sarabia, Verratti. Les absents sont : Juan Bernat, Colin Dagba, Denis Franchi, Timothée Pembélé, Xavi Simons et évidemment Neymar et Angel Di Maria.













Par ALEXIS