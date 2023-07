Après sa victoire face au Real Madrid, Xavi ne serait pas totalement satisfait du mercato du Barça, estimant qu'il manque encore des renforts.

Mercato FC Barcelone : Xavi veut encore recruter

Malgré une situation économique compliquée, le FC Barcelone surprend en ce début de mercato avec pas moins de trois arrivées (Ilkay Gundogan Oriol Romeu et Inigo Martinez) à des postes qui manquaient de concurrence. Une situation qui ne satisfait pas pour autant Xavi, qui demande l'arrivée de plusieurs recrues comme il l'a expliqué en conférence de presse après la victoire 3-0 contre le Real Madrid.

"Le marché ferme le 31 (août). Beaucoup de choses peuvent arriver. Espérons que nous pourrons nous renforcer davantage. On a des manques. La direction sportive le sait et le président le sait. Malgré le résultat et l’euphorie, il nous faut quelque chose de plus." Une déclaration qui a de quoi faire réagir en Catalogne.

Xavi a ciblé les postes

Selon le journal Marca, l'entraîneur estime que son équipe manque de joueur à des postes clés. À commencer par l'entrejeu, où malgré le recrutement de deux milieux de terrain, un pur numéro 6 est nécessaire pour pallier le départ de Sergio Busquets. Si les supporters blaugranas estiment que Franck Kessié peut convenir à ce poste, le club n'est pas du même avis, puisqu'en interne on négocie son départ.

Autre priorité : le poste de latéral droit. Si Jules Koundé et Ronald Araujo ont alterné cette année, l'ancien joueur d'Al-Sadd veut un joueur qui puisse parfaitement tenir ce rôle. Joao Cancelo apparaît comme le profil idéal pour l'Espagnol, mais ce n'est pas l'avis de sa direction qui souhaite enrôler Ivan Fresneda.

Des renforts qui sont nécessaires au Barça afin de pouvoir jouer toutes les compétitions cette année, et notamment en Europe, talon d'Achille de la formation catalane depuis quelques années. Reste à savoir si la direction cédera aux demandes de son entraîneur qui a estimé que "le Real Madrid a un bien meilleur effectif que le nôtre".