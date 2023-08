Tenu en échec face à Getafe (0-0), le FC Barcelone va se renforcer avec une star de Manchester City. Le défenseur devrait s'engager avec le Barça.

Mercato FC Barcelone : João Cancelo arrive au Barça

C'est une nouvelle qui devrait ravir Xavi. Désireux d'enrôler un latéral droit depuis plusieurs mois, l'entraîneur du Barça voit sa direction écouter ses demandes. Selon les informations d'AS, les Blaugranas sont en passe de finaliser l'arrivée de João Cancelo. Un accord a été conclu avec Manchester City sous forme de prêt pour céder le latéral droit.

Un prêt payant assorti d'une option d'achat. Cependant, le média ibérique ne révèle pas si cette dernière est obligatoire, ni son montant. Estimé à 50 millions d'euros, il paraît difficile pour le FC Barcelone d'injecter autant d'argent au vu de leur situation économique. Cependant, la vente d'Oussame Dembélé devrait renflouer les caisses du club.

Le journal rajoute que le transfert devrait être finalisé en début de semaine prochaine. Xavi avait ciblé le poste de latéral droit comme une priorité au début du mercato. Son arrivée devrait faire plaisir à Jules Koundé et Ronald Araujo, qui ont été repositionnés à ce poste. Avec João Cancelo, les deux joueurs devraient retrouver l'axe de la défense.

João Cancelo enfin au FC Barcelone

Déjà courtisé en janvier dernier, l'ancien joueur de Benfica va enfin rejoindre le Camp Nou. Barré par la concurrence avec Kyle Walker et une relation plus que tendue avec Pep Guardiola, le numéro 7 n'est plus désiré chez les Citiyens, malgré 151 matchs sous la tunique bleue.

Le Barça avait multiplié les pistes pour trouver leur perle rare en défense, et si Juan Foyth et Ivan Fresneda étaient courtisés, son arrivée devrait forcer le FC Barcelone à abandonner l'idée de les recruter. Le Portugais pourrait débuter face au Villarreal, le 27 août prochain, si le FC Barcelone arrive à l'inscrire à temps en Liga.