OL Mercato : Guimaraes fait le bilan de sa première année

Publié le 16 février 2021 à 05:00

Bruno Guimaraes a rejoint l’ OL en février 2020 après les qualifications pour les Jeux Olympiques avec la sélection du Brésil. Après une année d'évolution sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, il fait le point.

OL : Quel bilan pour Bruno Guimaraes ?

Bruno Guimaraes a signé à l’OL pendant le mercato d’hiver, en janvier 2020, pour 20 M€. Cependant, ce n’est qu’en février 2020 qu’il débarque à Lyon, après avoir qualifié l’équipe Olympique brésilienne, dont il était le capitaine, pour Tokyo 2020 (reporté à l’été 2021 à cause de la covid-19). Lors de ses débuts avec les Gones, le milieu défensif avait été étincelant. Il avait ainsi contribué à la belle aventure de l’Olympique Lyonnais en Ligue des champions 2020. Le transfuge de l’Athlético Paranaense avait pris part à la double confrontation contre la Juventus en 8e de finale à l’aller à Lyon (1-0) et au retour à Lisbonne (1-2). Il avait ensuite disputé le quart de finale contre Manchester City et la demi-finale perdue face au Bayern Munich, vainqueur du trophée du ‘’Final 8’’ qui s’est tenu au Portugal.

Sur le bilan collectif de l’OL, Bruno Guimaraes indique « qu’il est positif ». « On a fait une très bonne Ligue des Champions, on a fait de grands matchs. Je pense aussi qu’on a fait rêver les supporters lyonnais et c’est le plus important », a t-il confié au site internet du club rhodanien. Sur le plan individuel, le joueur de 23 ans a pris part à 31 matchs sous le maillot des Gones, pour un but marqué et 2 passes décisives délivrées.

Le rôle d'Isabelle Dias dans l'adaptation du Brésilien

Revenu sur son adaptation entre Rhône et Saône, le Brésilien avoue avoir été aidé par Isabelle Dias (traductrice, chargé d'accueil et d'accompagnement des joueurs à l’OL). « C’est un peu comme ma mère au club. Si j’ai besoin de quelque chose je sais que je peux lui faire appel. Elle m’a beaucoup aidé moi, mais aussi ma famille. Une semaine avant que je signe mon contrat pour venir on parlait déjà. J’avais beaucoup d’interrogations, mais finalement je pense que j’ai fait le bon choix », a fait savoir la recrue hivernale 2020. En conclusion, Bruno Guimaraes s’est dit « vraiment content » pour sa première année à Lyon, et « espère faire encore mieux maintenant ». « Quand je suis arrivé ici (à l'Olympique Lyonnais), je disais que mon rêve était de marquer mon nom dans l’histoire du club, et je pense que, petit à petit, je suis en train de le faire ».













Par ALEXIS