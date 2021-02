Arsenal : Martin Odegaard raconte sa première titularisation

Publié le 16 février 2021 à 07:00

Recrue phare de l'hiver d'Arsenal, Martin Odegaard a pris son mal en patience après sa mise à l'écart au Real Madrid et a débuté doucement sur les bords de la Tamise. Comme il l'a déclaré hier suite à sa première titularisation face à Leeds, son aventure londonienne pourrait être définitivement lancée.

Odegaard est heureux d'avoir choisi Arsenal

110 minutes en trois matchs. Un joli temps de jeu pour les débuts de Martin Odegaard à Arsenal, alors que le natif de Drammen n'avait pris part qu'à sept rencontres cette saison avec le Real Madrid. L'aventure du jeune milieu norvégien chez les Gunners a enfin débuté hier avec sa première titularisation par Mikel Arteta . Aligné en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien joueur de la Real Sociedad a réalisé 78 minutes de haut niveau et s'est parfaitement fondu dans le moule des Gunners.

Une prestation aboutie ravissant le joueur formé à Stromsgodset IF, qui n'a pas caché sa joie et sa fierté d'avoir fait le bon choix : "C'est un peu différent mais je pense que je m'adapte assez bien. La façon dont ils m'ont emmené dans l'équipe - mes coéquipiers - et comment ils m'ont traité, ainsi que le manager et tout le monde dans le club, ils m'ont aidé dès la première minute. Je me sens vraiment à l'aise et je fais partie de l'équipe, donc ça a été facile de rejoindre cette équipe à cause de la façon dont ils sont et de la façon dont ils m'ont traité. Je suis vraiment très heureux d'être ici et je suis fier de faire partie de cette équipe. "

Il est prêt à prolonger l'aventure

Une idylle parfaite qui pourrait durer plus longtemps que prévu. En effet, prêté jusqu'à la fin de la saison par le Real, Odegaard a avoué qu'il ne sait pas de quoi son avenir sera fait et préfére rester concentré sur la fin de saison : "Vous ne savez jamais ce qui va se passer, mais pour le moment, je me concentre simplement sur faire de mon mieux cette saison et aider autant que possible. " Des déclarations qui devraient donner le sourire à Arteta, qui pourrait accorder plus de responsabilités au joyau norvégien.













Par Chemssdine