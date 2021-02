PSG Mercato : Neymar jusqu'en 2026, le Barça cartonné 1-4 et une cible à 70M€

Publié le 17 février 2021 à 08:41

Tout roule pour le PSG sur tout les plans. Le club de la capitale devrait bientôt officialiser la prolongation du contrat de Neymar Jr. Le Paris SG vient d’exploser le FC Barcelone 1-4 et il pourrait recruter un nouveau joueur l’été prochain.

Barça - PSG (1-4), le réveil de Kylian Mbappé

Parfois critiqué cette saison pour son rendement jugé de faible niveau, Kylian Mbappé s’est montré à son avantage hier mardi lors de l’affiche Barça - PSG. Les champions de France, sans Neymar Jr, ont livré un match de foot de haut niveau. Kylian Mbappé s’est lui montré à la hauteur du défi qui attendait le club de la capitale au Nou Camp en inscrivant 3 buts lors de ce match. Moise Kean, l’attaquant venu d’Everton Football Club, y est allé de son petit but, consolidant ainsi le large succès de la formation parisienne lors de ce match.

Cette rencontre avait pourtant bien commencé pour le FC Barcelone. Lionel Messi a transformé, dès la 27e minute, le pénalty litigieux obtenu par son équipe. Ce but aurait pu paralyser le PSG qui dominait la partie. Mais seulement 5 minutes après cette ouverture du score, Kylian Mbappé déchire la défense catalane après une passe aérienne de Marco Verratti. Il se présente devant le portier du Barça à qui il adresse un tir féroce pour son premier but de la soirée.

Ça marche bien pour Mauricio Pochettino

Le buteur parisien n’est qu’au début d’une grande soirée de Champions league puisqu’il va faire preuve d’un indiscutable réalisme sur une passe en retrait d’ Alessandro Florenzi. Nouvelle frappe, nouveau but de l’attaquant parisien au grand bonheur de son entraîneur Mauricio Pochettino. Le technicien argentin est en train de faire oublier la fameuse remontada de l'histoire des matchs entre le Barça et le PSG. Le Paris Saint-Germain domine donc dans le jeu et au score (1-2). Mais cet excellent résultat ne suffit pas aux Parisiens. Ils tiennent à prendre une solide option dès cette occasion sur les deux matches qu’ils doivent disputer face aux Barcelonais. Cette soirée de Ligue des champions se déroule plus que bien pour les coéquipiers de Angel Di Maria, absent de cette rencontre.

L’attaque parisienne n’en avait pas terminé avec les Barcelonais puisqu’elle revient à la charge avec un nouveau but à la 70e minute du match. C’est Moise Kean, sur un coup franc, qui plombe de la tête le portier du Barça. Les joueurs parisiens dominent donc la partie 1-3. Kylian Mbappé boucle la boucle grâce à un grand service de Julian Draxler qui a parcouru tout le terrain, de la défense du PSG à la surface de réparation du Barça, avant de servir Kylian. D’une balle magnifiquement fouettée, le buteur tricolore inscrit le 4e but de son équipe. Dire que Neymar et Angel Di Maria manquaient à cette rencontre…

Mercato PSG : prolongation acquise pour Neymar

L’autre bonne nouvelle pour le Paris SG est celle de la prolongation du contrat de Neymar. L’attaquant brésilien, selon Qatar Today, va bientôt faire l’objet d’une communication officielle de son club. Il aurait prolongé jusqu’en 2026 son contrat avec le PSG. Cette information est tombée après le succès du club francilien face au Barça. Son officialisation est donc attendue par les supporters parisiens.

Transfert PSG : Marcos Llorente, nouvelle trouvaille de Leonardo ?

Pour enrichir un effectif qui l’est déjà, Leonardo, le directeur sportif parisien aurait décidé de lancer son dévolu sur Marcos Llorente. Le joueur de l’ Atlético Madrid (26 ans, auteur de 12 buts en 61 matches) plairait aux dirigeants parisiens. Le club de Nasser Al-Khelaïfi penserait se l’offrir pour près de 70 millions d’euros. Cette information de El Chiringuito laisse cependant planer le doute puisqu’il est difficile (même pour Paris) à un club de football de sortir un si gros chèque dans cette période particulière de crise. Avec ses 7 buts et 7 passes décisives, il est le meilleur passeur de Liga cette saison devant Aspas. Pas certain que les dirigeants de l’Atlético Madrid pensent à le vendre au Paris Saint-Germain au prochain mercato estival.













Par Gary SLM