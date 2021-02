FC Barcelone : Xavi réaffirme son choix de devenir entraîneur du Barça

Publié le 17 février 2021 à 18:15

Ancienne légende du FC Barcelone, Xavi Hernandez a passé toute sa carrière en Catalogne. Formé à la Masia puis légende du club culé, le stratége espagnol est finalement parti de son club de toujours pour jouer puis entraîner Al Sadd au Qatar. La boucle pourrait néamoins être bouclée car une nomination de l'ancien milieu de terrain sur le banc catalan est dans les tuyaux et ce dernier se sent déjà prêt.

Xavi veut devenir coach du FC Barcelone

Une icone. Voilà le meilleur mot pour décrire Xavi Hernandez. Fantastique milieu de terrain espagnol, le natif de Terrassa en Catalogne aura tout gagné avec la Roja et le Barça. Dans ce club, Xavi y a passé dix-huit saisons et a tout connu, de la Masia au succès en finale de la Champions League en 2015. Depuis cette année-là, le virtuose de 41 ans s'est éxilé au Qatar pour vivre une dernière expérience avec le club d'Al Sadd, présenté comme l'un des meilleurs clubs du Moyen-Orient. Une expérience concluante qui permet aussi à Xavi de goûter à la vie d'entraîneur, qu'il occupe depuis 2019. Forcément, cette reconversion intéresse son club de toujours qui, après avoir hésité entre lui et Ronald Koeman, a préféré opter pour l'expérience du technicien batave. Ce ne serait en réalité que partie remise tant cette union semble programmée et tant le champion du monde 2010 se montre prêt à relever le défi : "Tout le monde me voit comme entraîneur du Barça. J’espère, je ne veux le pas cacher."

Les élections feront sûrement la différence

Mais voilà, alors que des élections se préparent pour la course à la présidence du club culé, ces dernières pourraient en réalité précipiter le retour de Xavi à sa maison de toujours, comme il l'a annoncé à la FIFA : "Ce que j’aimerais, je l’ai dit déjà à de nombreuses reprises, mais j’ai toujours du respect pour l’entraîneur actuel qu’est Ronald Koeman et pour le club, qui sont en pleine compétition et je leur souhaite le meilleur. Maintenant, il y a des élections et nous allons voir quel président sortira, mais bien sûr, oui, c'est un désir d’entraîner le Barça, sans aucun doute." Un retour au FC Barcelone qui ne fait plus aucun doute et qui devrait redonner le sourire à des supporters barcelonais déprimés depuis la raclée prise par leur équipe face au PSG.













Par Chemssdine