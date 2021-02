PSG Mercato : Kylian Mbappé transféré à 200 M€ à l'été ?

Publié le 17 février 2021 à 20:30

En attendant la possible prolongation du contrat de Kylian Mbappé, le PSG aurait pris des dispositions pour répondre à l’intérêt des clubs en embuscade pour recruter le tombeur du FC Barcelone en Ligue des Champions.

PSG : L'indemnité de transfert de Kylian Mbappé fixée à 200 M€

Kylian Mbappé a été phénoménal contre le FC Barcelone, en Champions League, mardi soir. Auteur d’un triplé, il a mis Lionel Messi et ses coéquipiers à genou, au Camp Nou (4-1). Du coup, la rumeur sur son éventuel transfert anime davantage la période de pré-mercato. En effet, le natif de Bondy est la priorité de clubs de grosse pointure en ce moment. Au PSG, Leonardo a déjà transmis une proposition à l’attaquant de 22 ans, en vue de la prolongation de son contrat qui prend fin le 30 juin 2022. Dans l’attente de la réponse de ce dernier (il s’est doté un temps de réflexion), les décideurs du PSG ne sont pas fermés aux propositions des prétendants.

Bien au contraire, les Parisiens semblent prêts à parer à toute éventualité. Au cas où Kylian Mbappé ne prolonge pas son bail, ils ont déjà arrêté le montant de 200 M€ comme indemnité de transfert, d’après les informations du quotidien Le Parisien. La source croit savoir que c’est ce montant que le Nasser Al-Khelaïfi va réclamer aux clubs désireux de transférer le buteur des Rouge et Bleu. « Le Paris Saint-Germain n’entend pas céder son crack à moins de 200 millions d’euros. Pour les dirigeants parisiens, Qatar inclus, c’est le juste prix », a révélé la source. Notons que le tarif du meilleur buteur de la Ligue 1 est estimé à 180 M€ par Transfermarkt. Soit un peu plus du prix auquel il a été recruté à l'AS Monaco (145 M€).

Le Real Madrid et Liverpool prévenus

Kilyan Mbappé est la priorité du Real Madrid et Zinedine Zidane depuis l'été dernier. En quête du remplaçant de Mohamed Salah, Liverpool est également sur les rangs pour transférer l’ancien Monégasque. La Juventus et Manchester City aussi sont intéressés par les services du N°7 du Paris SG. « On discute avec le club. Je suis en réflexion, parce que c'est une signature. […] C'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire, un an après, que je veux partir… Si je signe, c'est pour rester. C'est pour ça que ça amène une réflexion », avait expliqué le champion du monde 2018, en janvier dernier.













Par ALEXIS