OM : Exclu à Bordeaux, Benedetto sévèrement sanctionné

Publié le 17 février 2021 à 22:30

Exclus lors du match qui a opposé les Girondins à l’ OM à Bordeaux, dimanche dernier, Dario Benedetto et son coéquipier Leonardo Balerdi sont désormais situés sur leur sort. La Ligue de football professionnel (LFP) a prononcé leur peine, lors de sa réunion de ce mercredi 17 février.

OM : Benedetto prend 4 matchs de suspension, 2 pour Balerdi

L’OM s’était retrouvé à 9 contre 11, juste avant l’heure de jeu, lors du match contre les Girondins de Bordeaux au stade Matmut Atlantique. Cela, en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Leonardo Balerdi (55e), puis Dario Benedetto (59e) avaient été expulsés, en l’espace de 4 minutes, par l’arbitre Jérôme Brisard. Dans la position de dernier défenseur, le premier avait retenu l’attaquant bordelais Rémi Oudin par l’épaule, alors que ce denier filait vers le gardien de but de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda. Quant au deuxième, il avait été auteur d’un tacle à mi-hauteur et par-derrière, sur Laurent Koscielny. Exclus directement du carton rouge, l’arrière et l’avant-centre argentins attendaient la décision finale de la Commission de discipline de la LFP. Et leur sanction est tombée ce jeudi soir. Leonardo Balerdi a écopé de 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Quant à Dario Benedetto, il a été lourdement puni. Il a pris 4 matchs de suspension, dont un avec sursis.

Quels sont les matchs que les 2 Argentins vont rater

Les deux compatriotes purgeront leur peine à partir du mardi 23 février 2021 à 0h00. Mais par anticipation, ils n'ont pas été convoqués par le coach intérimaire Nasser Larguet, dans le groupe de l'OM, pour affronter l’OGC Nice, au Vélodrome, lors du match de retard de la 11e journée du championnat, ce jeudi. Concrètement, Benedetto manquera les matchs contre le FC Nantes (20 février), l'OL (28 février) et face au LOSC, le 3 mars. Il reviendra donc pour affronter le Stade rennais, le 10 mars. Balerdi, lui, sera absent contre les Canaris seulement.













Par ALEXIS