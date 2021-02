PSG Mercato : 130 M€, un énorme raté du FC Barcelone dévoilé

Publié le 18 février 2021 à 06:30

Auteur d’un triplé lors du succès du PSG au Camp Nou (1-4), Kylian Mbappé aurait pu signer au Barça. Agent habitué à travailler avec le club catalan, Junior Minguella est revenu sur ce coup raté par les Blaugranas.

PSG Transfert : Mbappé recalé par le FC Barcelone

Au sortir d’une saison ponctuée par un titre de champion de France, Kylian Mbappé avait fait le choix de signer au Paris Saint-Germain en 2017. L’ancien attaquant monégasque s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2022. Mais comme le révèle Junior Minguella, l’histoire du natif de Bondy aurait été différente lors de l’été 2017. Cet agent habitué à traiter avec le FC Barcelone révèle que le club espagnol aurait pu s’attacher les services du champion du monde tricolore. L’agent révèle notamment que le deal devait s’élever à 130 millions d’euros + 25 millions de bonus. L’attaquant tricolore (39 sélections/16 buts) quant à lui devait percevoir un salaire annuel compris « entre 10 et 16 millions d’euros ». En Catalogne, il devait notamment remplacer Neymar Jr recruté par Paris. Seulement, la direction du Barça avait décidé de porter son choix sur Ousmane Dembelé.

Pourquoi le Barça a opté pour Dembélé ?

Cité par la Cadena COPE, Junior Minguella est revenu sur les raisons de ce choix du FC Barcelone. L’agent indique que le board blaugrana était à la recherche d’un profil autre que celui de Mbappé. « Robert Fernández [ex-directeur sportif] a préféré Ousmane Dembélé et Pep Segura [ex-manager général] l’a soutenu. L’explication était que Kylian Mbappé jouait pour lui et Ousmane Dembélé pour l’équipe. Et comme un ailier est parti avec Neymar, Robert Fernández préférait un ailier plutôt qu’un finisseur », a confié l’agent. Auteur d’un triplé au Camp Nou, le « finisseur » du PSG a sans doute fait regretter le club catalan. Lequel doit régulièrement composer avec un Dembélé davantage abonné à l’infirmerie qu’au rectangle vert.













Par Ange A.