Mercato Barça : Lionel Messi au PSG, déjà la décision ?

Publié le 18 février 2021 à 19:41

L’actualité mercato Barça tourne autour de l’éventuel départ de Lionel Messi au PSG. Le club de foot parisien multiplie les initiatives pour s’offrir l’attaquant du FC Barcelone et il semblerait que la décision soit déjà en train d’être faite.

Mercato FC Barcelone : Lionel Messi au PSG, bientôt une réalité ?

Dès la prise des commandes du Paris Saint-Germain, les dirigeants de QSI ont affiché leurs ambitions de construire dans la capitale française un club de haut niveau. Cela suppose des transferts de joueurs tout aussi importants, un point sur lequel QSI ne s’est pas manqué. À côté des Zlatan Ibrahimovic, David Beckham ou encore Angel Di Maria, le PSG s’est offert Neymar et Kylian Mbappé, mais aussi Mauro Icardi et tout récemment Moise Kean. Ce dernier fait d’ailleurs aussi parler de lui en bien sous le maillot parisien. Le joueur italien d’origine ivoirienne marque des buts (14 en 25 matches toutes compétitions confondues).

Mais malgré tout ce beau monde, le club parisien n’est que deuxième de Ligue 1 derrière le LOSC cette saison. La preuve aussi qu’il n’y a jamais trop de joueurs importants dans une équipe. Pour le démontrer une nouvelle fois, la direction pense à faire venir Lionel Messi au PSG puisqu’il approche de la fin de son contrat avec le Barça. Leonardo multiplie en sourdine les initiatives pour convaincre l’Argentin d’atterrir au Parc des Princes. L’attaquant argentin avait d’ailleurs tenté de quitter le Barça l’été dernier sans succès. Entre une dernière année de contrat à honorer et des supplications de supporters du club espagnol, il s’est donné la saison 2021 pour réfléchir à son avenir.

Le buteur sud-américain a récemment rencontré le PSG lors du match de l' Uefa Ligue des champions perdu 1-4 par le FC Barcelone dans son entre du stade Nou Camp. Même s’il a inscrit un but lors de ce match de foot, il n’a pu empêcher Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, et ses coéquipiers de briller. La victoire parisienne a peut-être donné des idées à Léo Messi, qui n’a toujours pas décidé pour son avenir.

Ce qui pourrait empêcher le transfert de Léo Messi au PSG

Selon RMC, la direction du club parisien pousse pour faire signer Lionel Messi. Dans cette période décisive concernant l’avenir de la Pulga, le média sportif croit savoir que les dirigeants parisiens peuvent jouer leur va-tout sur ce dossier dans cette période jugée propice. Neymar pousserait aussi pour le trasnefrt de son ancien coéquipier vers la formation parisienne. L’idée de céder Kylian Mbappé au Real Madrid pour facile l’opération est aussi évoquée.

Un changement à la tête du FC Barcelone peut cependant contrarier tous les plans mercato de l’équipe de la capitale française. En effet, Joan Laporta, candidat à la présidence du Barça, est annoncé en bonne position pour remporter le prochain scrutin. Proche de la cible du Paris Saint-Germain, il attend tout mettre en oeuvre pour garder l’Argentin sur la pelouse du Nou Camp. Il promet aussi de faire des transferts qui vont donner envie au joueur de rester au club. Entre des transferts annoncés d’un bon défenseur et d’un solide milieu de terrain, voire d’un entraîneur qui pourrait être Xavier Hernández, un véritable bouleversement se prépare au Barça.

Coach Xavi dirige Al Sadd SC avec qui il a enregistré 34 victoires, 9 matchs nuls et 13 défaites. Son duo avec Joan Laporta pouvant contrarier les plans du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs feraient bien d’arracher une option sur le dossier dans les semaines à venir. Autrement, la venue de Lionel Messi au PSG ne sera plus qu’un rêve irréalisable si le changement espéré au Club de Football de Barcelona venait à s’opérer.

Par Gary SLM