Real Madrid : Zidane répond clairement pour Mbappé

Publié le 19 février 2021 à 17:00

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont en stand-by, mais les spéculations concernant un éventuel départ du joueur au Real Madrid vont encore bon train. En conférence de presse avant le match du Real contre Valladolid, Zinédine Zidane a répondu aux questions des journalistes concernant le cas du Parisien.

Mbappé entretient le suspense

Après sa performance XXL avec Paris face au FC Barcelone en Ligue des champions, Kylian Mbappé est évoqué de toute part dans la presse française mais aussi internationale. Particulièrement, la question de son avenir au PSG interroge. Le temps ne presse pas pourtant, pas encore. Kylian a encore un peu plus d'un an de contrat avec le PSG, le club est dans les temps pour négocier sa prolongation, puisqu'une offre de contrat d'une durée de quatre ans, lui a déjà été soumise il y a quelques mois comme le rapporte RMC Sport. Logique, puisque les négociations avec Neymar arrivé au même moment que l'ex-monégasque, sont elles bien avancées, elles seraient même bouclées. Le joueur de son côté ne veut rien précipité comme il le déclarait suite au match contre le Barça : " Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. Sur les rumeurs en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ". Il avait déjà tenu le même discours en janvier lorsqu'il avait été questionné sur les discussions entre lui et la direction du Paris SG. De quoi calmer normalement les rumeurs le liant avec insistance au Real Madrid.

Zidane : « Je n'ai envoyé aucun message à Florentino Pérez au sujet de Mbappé »

En conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane s'est plié aux demandes persistantes des journalistes présents qui réclamaient des informations au sujet de Kylian Mbappé : " Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Oui, tout le monde parle du match, et personne n'est surpris par ce que Mbappé a fait parce que je le connais. Je l'ai regardé comme un fan et pour bien faire comprendre que le plus important est ce que nous devons faire demain et le reste, je le regarde avec plaisir et attention (…) Je regarde tous les matchs et j'apprécie quand je vois de bonnes choses. Mais comme tous les fans ". L'entraîneur madrilène a précisé cependant qu’il n’avait pas demandé à son président, Fiorentino Perez, de recruter l'attaquant star parisien. " Les fans ont droit à leur opinion. Je n'ai envoyé aucun message à Florentino Pérez " a souligné Zizou.

Le Real Madrid traverse une crise économique, conséquence de la pandémie de Covid-19 et a enregistré des pertes estimées à 300 millions d'euros. Actuellement le club ne songe pas à recruter, surtout que le coût du transfert de Mbappé s’élèverait à 200 millions d'euros, prix fixé par le PSG pour son joueur.













Par Hind