OL Mercato : Depay, Pirlo parti pour déjouer les pronostics ?

Publié le 21 février 2021 à 08:30

En fin de contrat l’été prochain, Memphis Depay va quitter l’Olympique lyonnais. Annoncé au Barça, l’attaquant néerlandais pourrait finalement déposer ses valises à la Juventus de Turin selon la presse italienne.

Pirlo veut encore faire mal à Koeman avec Depay

Sauf énorme revirement, Memphis Depay va quitter l’Olympique lyonnais en tant que joueur libre cet été. Malgré les propositions de Jean-Michel Aulas, l’attaquant néerlandais souhaite retrouver un top club européen. Il pourrait d’ailleurs être exaucé puisqu’étant dans les petits papiers de Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone. Dès son intronisation en août, le technicien néerlandais a tenté en vain de signer son compatriote. Si le capitaine des Gones n’avait pas rejoint la Catalogne pour des raisons financières, un autre obstacle se dresse aujourd’hui pour les Blaugranas. Pour Gianluigi Longari, Andrea Pirlo ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour récupérer l’attaquant lyonnais de 27 ans.

Des discussions annoncées avec la Juventus

Pour le journaliste italien, la direction de la Juventus a déjà entamé les discussions avec l’entourage de Memphis Depay. Mais pour le moment aucun accord n’a été trouvé. « Pour l’instant, il n’y a pas d’accord entre la Juventus et Memphis Depay, mais les Bianconeri sont dans la course. On doit attendre », a noté le journaliste italien. Longtemps en pole pour signer le Néerlandais, le Barça pourrait donc le voir lui échapper cet été. Les Blaugranas sont à la quête du successeur de Luis Suarez poussé vers la sortie l’été dernier. Outre avec Depay, le club catalan pourrait enregistrer un terrible coup dur avec un départ de Lionel Messi. L’Argentin est en fin de contrat et rien n’indique pour le moment qu’il va signer un nouveau bail avec son club de toujours.













Par Ange A.