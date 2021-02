RC Lens Mercato : Une recrue estivale évoque déjà son avenir

Publié le 22 février 2021 à 06:30

Arrivé au RC Lens l’été dernier, Loïc Badé s’est vite imposé dans le 11 titulaire de Franck Haise. Ses performances lui valent d’ailleurs l’admiration de certains clubs à l’étranger. Le défenseur central est revenu sur l’intérêt qu’il suscite et a évoqué son avenir dans l’Artois.

Loïc Badé déjà sur le départ au RC Lens ?

Pour son retour en Ligue 1 cette saison, le RC Lens a énormément pioché sur le marché des transferts. En défense, la direction des Sang et Or a notamment réalisé un joli coup à zéro euro. Loïc Badé a en effet signé à Lens en tant que joueur libre après l’expiration de son contrat au Havre. Le défenseur central de 20 ans a rapidement intégré le dispositif de Franck Haise dont il est aujourd’hui un titulaire. Il a disputé 21 matchs de championnat cette saison, dont 19 en tant que titulaire. Au vu de ses performances, l’ancien havrais se retrouve aujourd’hui courtisé par d’autres écuries européennes. Des intérêts de Liverpool, de l’AC Milan et du Borussia Mönchengladbach ont été évoqués. Certains courtisans se seraient déjà renseignés sur le natif de Sèvres.

Badé tranche pour son avenir

Bien que courtisé à l’étranger, Loïc Badé n’a pas encore la tête à un départ. Le défenseur central se dit concentré sur la belle saison qu’il réalise avec le RC Lens, surprenant 5e de Ligue 1. « Je suis très bien à Lens et fier de ce que j’y fais […] Être supervisé n'est pas une fin en soi. Et puis, il n’y a rien eu de concret en janvier. J’essaye de ne pas me prendre la tête. Je vis à fond cette saison. Après, tout peut se passer. Comme le fait de rester une saison de plus. Je ne me projette pas », a-t-il expliqué dans les colonnes de L’Équipe. Pour rappel, l’ancien havrais est lié aux Sang et Or jusqu’en 2023.













Par Ange A.