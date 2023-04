Publié par Leonard le 25 avril 2023 à 20:25

Prêté par le Stade Rennais depuis le début de saison, Loïc Badé retrouve des couleurs au FC Séville ces dernières semaines.

SRFC : Le rebond après l’échec anglais pour Loïc Badé

C’est dans les dernières heures du mercato estival que Loïc Badé a rejoint le promu anglais Nottingham Forest. Après une première saison médiocre où l'international espoir s'est vu dépasser dans la hiérarchie par Warmed Omari, l'ancien lensois recruté pour 15 millions d'euros avait fait le choix de se relancer outre-Manche. Mais après trois mois passés en Anglettere et 0 minute disputée sous les couleurs de Nottingham, Loïc Badé a pu rebondir du côté de l’Andalousie au FC Séville.

Depuis son arrivée, Loïc Badé a pu disputer 17 matches sous les ordres de Jorge Sampaoli. Interrogé après la victoire contre Villarreal par L'Équipe, le défenseur français s'est confié sur son arrivée à Séville cet hiver. "Je me disais : "S'il te faut retourner plus bas, retourne plus bas, mais là, tu as besoin de jouer." Quand Séville se rapproche, je m'interroge. Évidemment que c'est un grand club, malgré leur situation difficile en Championnat (le Séville FC est actuellement 13e), mais je me dis que si je n'ai pas un vrai temps de jeu, je vais peut-être regretter. J'ai eu le coach (Jorge Sampaoli) et le directeur sportif (Monchi) au téléphone, qui m'ont rassuré."

Stade Rennais Mercato : Un avenir loin de la Bretagne pour Loïc Badé ?

Buteur contre Manchester United en quart de finale de Ligue Europa, le joueur prêté par le Stade Rennais pourrait continuer l'aventure andalouse la saison prochaine. Son option d'achat fixée à 12 millions d'euros pourrait être levée par les dirigeants sévillans, même si rien n'est encore signé. "Je me sens très bien ici, dans la ville et le club, donc rester ici, bien sûr... Après il faut y réfléchir en fin de saison (...) je pense montrer de bonnes choses, on verra en juin."

Loïc Badé n'a tout de fois pas exclu un retour en Bretagne du côté du SRFC. "Si j'arrive à Rennes en pleine confiance, ça peut être différent. Après, ici, j'ai trouvé une certaine stabilité." Son aventure rennaise décevante la saison dernière avec l’éclosion de Warmed Omari à son poste lui avait coûté chère. Loin du championnat français, Loïc Badé s'éclate à Séville et pourrait même remporter la Ligue Europa à l'issue de la saison. Maître de la compétition avec 6 trophées glanés, le FC Séville devra se défaire de la Juventus pour disputer une nouvelle finale.