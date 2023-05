Prêté depuis cet hiver au FC Séville, Loïc Badé a retrouvé des couleurs et s'est exprimé sur son aventure avec le Stade Rennais.

Loïc Badé, l’après passage à vide

Arrivée au Stade Rennais durant le mercato estival 2021 pour 15 millions d'euros en provenance du RC Lens, Loïc Badé a vécu une première saison compliquée dans laquelle il a enchaîné une blessure puis une perte de sa place de titulaire au profit de Warmed Omari. À l'intersaison, l'ex international français espoir n’était plus en odeur de sainteté et a donc du trouver un point de chute.

C'est chez le promu anglais Nottingham Forest qu'il dépose ses bagages dans les ultimes heures du mercato. Mais après 0 minute de temps de jeu, le joueur de 23 ans quitta l’Angleterre durant le mercato hivernal avec un goût amer : " On peut le dire. J'ai vécu des moments compliqués mais ça fait partie du sport de haut niveau. Il y a des hauts et des bas. L'important, c'est de se servir des moments difficiles pour apprendre. J'ai la chance d'avoir été bien conseillé. Même quand je ne jouais pas, je me disais que tôt ou tard j'aurais ma chance. Pour le coup, à Nottingham, j'étais très en forme. Même à Rennes, je me sentais bien. C'est la frustration de ne pas avoir de temps de jeu qui m'a fait partir. Mon arrivée en Angleterre intervient dans la continuité d'une bonne préparation. Je donne le maximum à l'entraînement. Après ce sont les choix du coach. Je pensais avoir ma chance, je ne l'ai pas eue... "

Mais c'est au FC Séville que Loïc Badé a pu rebondir. Contacter par le coach ainsi que la direction, le club andalou obtiendra le prêt du Français pour 6 mois avec une option d'achat fixée à 12 millions d'euros. À Séville, le défenseur central s'éclate et retrouve des couleurs tout comme ses coéquipiers qui, avant son arrivée se battaient pour le maintien. Dorénavant en demi-finale de Ligue Europa contre la Juventus, les hommes de Jose Luis Mendilibar tenteront d’accéder une nouvelle fois en finale dans une compétition où ils règnent en mettre. Loïc Badé a par ailleurs souligné pour Le Parisien l'importance de son passage à Nottingham Forest avant Séville : " C'est un mal pour un bien, voilà ce que je me dis. Si je n'avais pas eu cette période compliquée, je ne me serais pas retrouvé à Séville "

Un mercato estival déterminant ?

Sa bonne seconde partie de saison presage pour Loïc Badé du bon pour la suite de sa carrière. Possédant une option d'achat, le FC Séville pourrait payer les 12 millions d'euros et ainsi s'offrir le défenseur central français. L'idée de rester en Andalousie trotte dans la tête du joueur français qui se verrait bien poursuivre son aventure en Espagne : " Je me sens très bien ici, dans la ville et le club, donc rester ici, bien sûr... Après il faut y réfléchir en fin de saison (...) je pense montrer de bonnes choses, on verra en juin. " avait-il confié au micro de L'Équipe à la suite de la victoire contre Villarreal en avril dernier. Un retour au Stade Rennais ne semble pas d’actualité malgré tous les problèmes défensifs du SRFC qui peinent à trouver un équilibre.