À quelques jours de l'ouverture du prochain mercato estival, le Stade Rennais est proche d'officialiser un important départ en défense.

Mercato Stade Rennais : Loïc Badé va rester au FC Séville

Recruté par le Stade Rennais à l'été 2021, Loïc Badé n'est jamais parvenu à s'imposer en Bretagne. D'abord prêté à Nottingham Forest, le défenseur français n'a disputé aucun match officiel avec le club anglais. Depuis l'hiver dernier, c'est du côté du FC Séville qu'il a tenté de relancer sa carrière, toujours dans le cadre d'un prêt, et cela semble enfin porter ses fruits.

Titularisé dans la charnière centrale andalouse, Loïc Badé enchaîne les matchs et a grandement contribué au regain d'énergie de son équipe, qui était au bord de la relégation il y a encore quelques mois. Mercredi soir, le joueur de 23 ans était sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest pour la finale de la Ligue Europa remportée par le FC Séville face à la Roma (1-1, 4-1 t.a.b).

À l'issue de celle-ci, l'ancien lensois s'est filmé aux côtés de Monchi, directeur sportif du club sévillan, et lui a demandé de le signer définitivement, une demande à laquelle le dirigeant espagnol a répondu de manière très positive. "C'est déjà fait, nous t'avons déjà engagé." Ce n'est donc plus qu'une question de temps avant que l'opération soit finalisée, et le Stade Rennais devrait récupérer à minima 12 millions d'euros.

Le Stade Rennais va jouer gros à Brest

En attendant le début du mercato estival, le Stade Rennais a encore un match à jouer cette saison, et ce sera sans doute le plus important. Après leur belle victoire sur l'AS Monaco (2-0) samedi dernier, les Rouge et Noir ont rendez-vous à Brest ce week-end pour valider la qualification européenne. La victoire sera donc obligatoire, car la concurrence est rude dans la course à l'Europe, et une contreperformance pourrait coûter très cher aux hommes de Bruno Genesio.