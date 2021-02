Stade Rennais : Le SRFC nourrit-il des regrets pour un flop ?

Publié le 22 février 2021 à 08:00

Le Stade Rennais n’y arrive plus. Dimanche, Rennes a été défait par le Montpellier Hérault. Contre le MHSC, le SRFC a encore exposé ses carences défensives. De quoi lui faire regretter le départ de Daniele Rugani ?

Le Stade Rennais toujours à la peine

Dimanche, le Stade Rennais a concédé une nouvelle défaite en Ligue 1. Rennes s’est incliné (2-1) sur la pelouse du Montpellier Hérault. Stephy Mavididi a fait craquer la défense du SRFC à deux reprises (17e, 27e). Serhou Guirassy a réduit l’écart dans le dernier quart d’heure (78e). Contre le MHSC, la charnière défensive Da Silva-Aguerd a encore affiché ses carences du moment. Faute d’un troisième élément pouvant donner satisfaction à ce poste, Julien Stéphan est contraint d’aligner ces deux éléments. Parti de Rennes lors du dernier mercato, Daniele Rugani se serait inscrit dans la rotation pour faire souffler l’un de ses coéquipiers. Longtemps blessé, le défenseur enchaîne les rencontres depuis son départ de la Bretagne.

Daniele Rugani à la relance en Serie A

Le défenseur prêté par la Juventus de Turin a signé son retour en Italie lors du dernier mercato. Il a de nouveau été prêté à Cagliari par la Vieille Dame. S’il n’a disputé que deux rencontres avec le Stade Rennais (107 minutes), le défenseur de 26 ans vient d’aligner trois titularisations (270 minutes) avec le 18e de Serie A. Pour Ouest France, « Aguerd et Da Silva ont moins à hausser leur niveau de jeu » faute de concurrent dans ce secteur de jeu. Longtemps barré par ces deux titulaires, l’Italien a fait le choix de quitter Rennes comme l’avait souligné Florian Maurice dans un entretien au journal régional. « Il venait d’un club important et avait sa propre valeur marchande. Le joueur vient mais ne joue pas car il se blesse pendant deux mois et demi […] On lui a posé la question et pour lui, c’était clair, il avait envie d’aller voir ailleurs », confiait le dirigeant rennais.













Par Ange A.