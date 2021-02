OL Mercato : La grosse exigence de Memphis Depay pour signer

Publié le 22 février 2021 à 14:00

Memphis Depay se dirige tout droit vers la fin de son contrat à l'OL. Jean-Michel Aulas espère, jusqu’au bout, convaincre l’attaquant de prolonger son bail qui expire le 30 juin prochain. Néanmoins, la forte exigence du Néerlandais complique la tâche du président du club rhodanien.

OL : Memphis Depay exige 5 M€ pour prolonger son contrat

Memphis Depay n’est toujours pas tombé d’accord avec l'OL pour prolonger son contrat prenant fin le 30 juin 2021. « Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine […]. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas », avait déclaré Jean-Michel Aulas dans Le Pogrès, la semaine dernière. Passé tout près d’un transfert au FC Barcelone, l’été dernier, le polyvalent joueur offensif est toujours la priorité de son compatriote Ronald Koeman. En effet, le technicien des Blaugrana souhaite récupérer le capitaine de l’Olympique Lyonnais, gratuitement, dès le mercato d’été prochain. Fort de l’intérêt du club catalan, il est prêt à tourner le dos d aux Gones.

Toutefois, Memphis Depay donne quand même une chance à l'OL. Il est disposé à rempiler, mais à une condition très élevée : 5 M€ par saison, selon les informations de Blasting News. Pourtant, son contrat actuel est de 4,2 M€ par an à Lyon. Évidemment, le buteur de 27 ans exige une augmentation de son salaire, avant de signer. De quoi contrarier Jean-Michel Aulas et Juninho. Les deux dirigeants rhodaniens sont certes d’accord pour conserver Memphis Depay, mais il n’est pas certain qu’ils soient prêts à satisfaire la demande de ce dernier. Cela en raison de la crise de la pandémie de Coronavirus, mais aussi des droits télé en forte baisse, après le désistement de Mediapro. En plus du FC Barcelone, la Juventus et l’AC Milan sont en embuscade pour recruter l’ancien joueur de Manchester United, à l’été.

Statistiques du buteur de l'Olympique Lyonnais

Memphis Depay s’est engagé avec l'OL, en janvier 2017, pour quatre-saisons et demie. Avant son très probable départ, il a marqué le club de la capitale des Gaules, avec lequel il a disputé la demi-finale de la Ligue des champions, la saison dernière. Il totalise 68 buts et 49 passes décisives avec Lyon, en 164 matchs disputés, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, son compteur marque 56 buts et 39 passes décisives en 127 matchs joués. Il a été meilleur buteur des Gones en 2017-2018. Cet exercice (2020-2021), il compte 14 buts et 3 passes décisives en 26 matchs de championnat, soit le 2e meilleur fusil de L1, derrière Kylian Mbappé du PSG.













Par ALEXIS