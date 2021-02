OM : Sampaoli est-il l'homme providentiel de Marseille ?

Publié le 22 février 2021 à 19:30

Annoncé en approche de l'OM, Jorge Sampaoli pourrait débarquer très prochainement au club phocéen pour s'engager en tant que nouvel entraîneur de Marseille après le départ d'André Villas-Boas. Il arriverait dans un contexte délicat, saura-t-il être l'homme de la situation ?

Etat des Lieux à l'OM

Les chantiers sont nombreux à l'OM, sur et en dehors du terrain. la priorité reste de renouer avec les résultats. Si le coach par intérim, Nasser Larguet assure l'essentiel, sous sa direction l'OM a pu glaner des points après une longue période de disette, il n'est pas venu pour rester. Même s'il a assuré qu'il serait au service du club autant de temps qu'il le faudra, comprendre jusqu'à la fin de la saison si besoin, il n'a pas réellement vocation à tenir l'équipe première sur le temps. L'Olympique de Marseille est actuellement 7e à égalité de points avec le Stade Rennais, Metz te Montpellier. Une position pas scandaleuse compte tenu des circonstances et à ce stade la saison pour un club comme l'OM. Cependant, à moyen et long termes, il faudra adresser les problèmes que rencontre cette équipe, à commencer par la gestion de l'effectif. Pour l'instant Larguet a pris le parti de balayer les hiérarchies et instaurer une concurrence saine dans son groupe. Un moyen de provoquer le déclic notamment chez certains cadres de l'équipe qui ont été inconstants dans leurs performances. Mais à l'arrivée de Sampaoli, il faudra repartir à zéro et travailler sur la construction d'un projet de jeu mais aussi définir une équipe type, pour donner un visage à cet OM en perdition. Un défi qui ne devrait pas effrayer l'Argentin qui a souvent repris des équipes en difficulté pour les remettre sur la bonne route.

En ce qui concerne le conflit entre la direction avec à sa tête Jacques-Henri Eyraud et les supporters, l'arrivée d'un nouvel entraîneur ne résoudra pas un problème qui est bien plus profond. La situation s'est gangrenée depuis trop longtemps et bien que les résultats sportifs de l'équipe, qui si elle renoue avec le succès, puissent détendre quelque peu l'athmosphère autour du club, il ne faudra pas s'attendre à une réconciliation. Partiticulièrement avec les groupes ultras auxquels JHE a déclaré la guerre.

Sampaoli pourra instaurer de la discipline

L'entraîneur de l'Atlético Mineiro est réputé pour son exigence extrême envers ses joueurs. D'un point de vue physique et tactique, le maitre mot reste pour Sampaoli, la discipline. Les équipe de l'Argentin sont réputées pour leur intensité dans le jeu et leur pressing agressif. La nonchalance que l'on a pu voir chez des joueurs comme Florian Thauvin ou Dimitri Payet ne passera pas avec Sampa. Celui qui se revendique de l'école bielsiste, suit les même principes que son compatriote, lui aussi passé par l'OM, une saison seulement, restée mémorable. Cependant il ne faudra pas s'attendre à une révolution immédiate si le coach argentin arrive au mois de février. L'objectif sera d'abord de fait un état des lieux, d'évaluer les défauts de cette équipe et les éléments sur lesquels il pourra se reposer la saison prochaine. La saison des Olympiens étant bien entamée, il s'agira de maintenir l'équipe à flot afin de repartir sur de meilleures bases. Il pourra également en concertation avec Pablo Longoria, définir les besoins pour le prochain mercato. Notamment en milieu de terrain, resté dépouillé après les nombreux départs en janvier.













Par Hind