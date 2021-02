PSG : Une grosse amende infligée au Paris Saint-Germain

Publié le 22 février 2021 à 18:30

L’AS Monaco a infligé une défaite au PSG, la 6e des Parisiens cette saison en Ligue 1, dimanche. Et les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour le club de la capitale, mis à l’amende par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

PSG : 700 000 € d'amende à payer

Épinglé par la DIRECCTE, le PSG va devoir payer une amende à hauteur de 700 000 €. La sanction prononcée à l’encontre de la société PSG Football est relative à des manquements commis avant la crise de la pandémie de coronavirus. « En application des articles L. 441-16 a) et L. 470-2 du code de commerce, une amende de 700 000 € a été prononcée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France à l’encontre de la société PSG FOOTBALL pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. La constatation de ces retards a été effectuée par les services de la DIRECCTE dans le cadre d’une enquête lancée par la DGCCRF sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement », a appris la structure étatique, dans un communiqué, sur son site internet. « L’amende susmentionnée se rapporte à des manquements commis pendant une période antérieure à la situation d’urgence sanitaire consécutive à l’épidémie du Covid-19 », précise le communiqué.

Mauvaise nouvelle en plus de la défaite contre l'AS Monaco

Avec un budget annuel colossal estimé à près de 640 millions d'euros, comment le PSG s'est-il retrouvé à devoir des sous à ses fournisseurs. Est-ce par oubli ou négligence ? Possible ! Dans tous les cas, cette sanction n'est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain battu par l'AS Monaco au Parc des Princes (0-2), dimanche soir, lors de la 26e journée du championnat. Les Parisiens ont encaissé deux buts de Sofiane Diop (6e) et de Gillermo Maripan (51e), sans aucune réaction concrète. Kylian Mbappé et ses coéquipiers étaient pourtant sur un exploit historique contre le Barça (1-4), au Camp Nou, en Ligue des champions.













Par ALEXIS