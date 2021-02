LOSC : Galtier frustré après l'élimination en Ligue Europa

Publié le 25 février 2021 à 23:15

Le Lille OSC n’ira pas au-delà des 16es de finale de la Ligue Europa. Jeudi, le LOSC s’est encore incliné (2-1) sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam. Christophe Galtier a fait part de sa frustration après l’élimination des Dogues.

Pas de remontada pour le LOSC, éliminé par l’Ajax Amsterdam

Le Paris Saint-Germain est le dernier représentant de la Ligue 1 en Coupe d’Europe. Jeudi soir, le Lille OSC a pris la porte en Ligue Europa. Le LOSC a de nouveau été battu (2-1) par l’Ajax Amsterdam. Le club nordiste s’était déjà incliné à Pierre-Mauroy sur le même score lors du 16e de finale aller. Contrairement à la première manche, ce sont les locaux qui ont ouverts le score à la 15e minute par l’entremise de Davy Klaassen. Yusuf Yazici, auteur de son 7e but en C3, a permis à Lille de revenir au score sur penalty (78e). Comme il y a une semaine, les Dogues ont craqué en fin de match sur un but de David Neres (88e).

La « grosse frustration » de Christophe Galtier

Après la rencontre, Christophe Galtier a exprimé sa déception. Pour le coach du LOSC, ses poulains ne se sont montrés à la hauteur que lors du deuxième acte à Amsterdam. Il aurait souhaité qu’ils affichent un visage pareil lors du match aller à Pierre-Mauroy. « C’est une grosse frustration, il faut la gérer, parce qu’on n’a joué qu’un match sur les deux. Et pour se qualifier faut faire deux matches de haut niveau, on a fait un match aller plus que moyen », a-t-il d’abord lâché avant de féliciter la prestation de ses joueurs. « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs si ce ne sont quelques petits détails sur les buts encaissés et plus de justesse sur certaines situations dans la surface. En termes de culot dans le jeu et de volonté d’aller toujours de l’avant, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, même si on l’a en travers de la gorge quand même », a poursuivi l’entraîneur lillois.

Éliminé de la Ligue Europa, le LOSC peut se concentrer sur les compétitions domestiques. Leader de Ligue 1 Conforama à 12 journées de la fin, le club nordiste reste engagé en Coupe de France. Les Dogues doivent affronter le Gazelec Ajaccio en 16e de finale de la compétition le 7 mars.













Par Ange A.