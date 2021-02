MLS : Nouvelles révélations sur le départ de Thierry Henry

Publié le 26 février 2021 à 00:00

Thierry Henry n’est plus le coach de l’Impact Montréal. L’ancien entraîneur de l’AS Monaco a rendu son tablier ce jeudi comme l’a annoncé un communiqué. Si des « raisons familiales » sont évoquées, d’autres facteurs auraient poussé le technicien de 43 ans à démissionner.

Déjà la fin pour Thierry Henry à l’Impact Montréal

Thierry Henry quitte encore la Major League Soccer. Cette fois, c’est en tant qu’entraîneur de l’Impact Montréal que le technicien antillais quitte le championnat nord-américain. Jeudi, la franchise de MLS a annoncé la démission de l’ancien coach de l’AS Monaco. Celui-ci évoque des « raisons familiales » pour justifier son départ de Montréal. « C’est avec le cœur lourd que j’ai décidé de prendre cette décision […] En raison de la pandémie mondiale, je n’ai pas pu voir mes enfants […] La séparation est trop douloureuse pour moi et mes enfants. Je dois donc prendre la décision de retourner à Londres et quitter le CF Montréal », a expliqué le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (51 réalisations).

D’autres frustrations pour justifier le départ de Titi ?

Si Thierry Henry avance ce motif personnel, France Football révèle que d’autres raisons ont poussé l’ancien Gunner à rendre le tablier. Le média spécialisé indique que le champion du monde 98 ne supportait plus les conditions et l’environnement de travail à Montréal. La source avance ainsi qu’Henry déplorait l’arrivée au compte-gouttes des recrues. Avec la quarantaine, il ne pouvait pas diriger convenablement l’ensemble de son effectif. Le nouveau report de la reprise du championnat n’augurait rien de bon pour la franchise canadienne. Outre cela, les installations du club étaient jugées vétustes par Titi. Agacé par cette situation, il aurait donc décidé de rentrer en Angleterre.

Henry bientôt de retour sur un banc en Angleterre ?

Alors qu’il retourne à Londres, Thierry Henry pourrait retrouver un banc dans les prochains mois. Depuis quelques jours, son nom est en effet associé à Bournemouth, actuel 7e de Championship. Le pensionnaire de D2 anglaise a récemment conforté Jonathan Woodgate suite au limogeage de Jason Tindall. Le technicien anglais va officier sur le banc des Cherries jusqu’à la fin de la saison. La direction du club anglais envisagerait de signer Henry après la pige de Woodgate.













Par Ange A.