Au micro du journal Le Parisien, Olivier Létang, président de Lille OSC, a fait le point sur la situation de Leny Yoro, annoncé proche du PSG.

Mercato PSG : Leny Yoro disponible pour 50M€ ?

Impressionnant sous les couleurs du LOSC, Leny Yoro est déjà associé à plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Real Madrid. Vendredi, le portail Foot Mercato a révélé que les dirigeants de Lille OSC ne sont pas disposés à écouter des offres à moins de 50 millions d’euros pour leur défenseur central de 18 ans. Un montant important, mais que Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à payer pour intégrer l’international espoir français à l’effectif du PSG la saison prochaine.

Le média sportif explique que le président des Rouge et Bleu est convaincu par le potentiel du protégé de Paulo Fonseca, qui représente à ses yeux l’avenir du football français et même mondial à son poste. Le plan du PSG serait de conclure le transfert cet hiver et de laisser Leny Yoro terminer la saison en prêt avec son club formateur. Attaché à Lille, mais natif de Saint-Maurice, dans la région parisienne, le numéro 15 des Dogues aurait ainsi l’opportunité de continuer à accumuler du temps de jeu avant de rejoindre les rangs du collectif de Luis Enrique l’été prochain. Cependant, il faudra déjà parvenir à convaincre son président Olivier Létang de le laisser partir.

Olivier Létang veut protéger Leny Yoro

Interrogé sur les rumeurs autour de l’avenir de Leny Yoro, le patron de Lille OSC, Olivier Létang, a carrément démenti l’information de Foot Mercato concernant le prix du jeune défenseur. « Pour vous dire, j’ai lu vendredi que j’avais déjà fixé un prix le concernant. C’est totalement faux », a confié l’ancien directeur sportif du PSG au quotidien Le Parisien. Même s’il ne dément pas l’idée d’un transfert cet hiver ou l’été prochain, Létang assure qu’il veut protéger le protégé de Thierry Henry en sélection afin de lui permettre de continuer à progresser dans de bonnes conditions. « C’est un garçon très mature (…) Leny n’a pas de prédispositions pour exploser en vol et s’enflammer, mais notre rôle c’est de le protéger par rapport à l’environnement extérieur pour qu’il se concentre sur l’aspect sportif », a ajouté le président lillois. Reste donc à savoir ce qui passera en janvier dans ce dossier.