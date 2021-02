Stade Rennais : Julien Stéphan peut-il redresser la barre ?

Publié le 26 février 2021 à 10:35

Le Stade Rennais est dans le creux de la vague en Ligue 1. L’équipe de Julien Stéphan n’a gagné qu’un seul match sur les 8 derniers en championnat et est rétrogradée à la 8e place. Malgré la situation critique, le coach des Rennais espère atteindre l’objectif européen d’ici la fin de la saison, en se battant jusqu’au bout.

Stade Rennais : Stéphan, « on veut renverser le cours des choses »

Éliminé prématurément de la phase de poule de la Ligue des champions en décembre, le Stade Rennais ne parvient pas à revenir au sommet en Ligue 1. En Bretagne, tous s’accordaient pourtant qu’après l’élimination en coupe d’Europe, leur équipe rebondirait en championnat. Mais que non ! Les joueurs de Julien Stéphan n’y arrivent toujours pas. Ils ne sont plus concernés par la course pour les trois premières places du podium, synonyme de qualification pour la Champions League 2021-2022.

Le SRFC a 20 points de moins sur le leader le LOSC, et 16 sur le 3e, le PSG. La 4e place est solidement occupée par l'AS Monaco avec 52 points. Il ne reste donc plus que la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Et la concurrence est rude entre le RC Lens (40 points), le FC Metz (38 points), l’OM (38 points), Montpellier HSC (38 points) pour cette place. En effet, tous ces clubs sont évidemment en compétition à distance avec le Stade Rennais (38 points), qui a un match en moins. Cependant, Julien Stéphan croit pouvoir redresser la barre. « C'est une période plus creuse, mais on est tous devant nos responsabilités. On corrige, on travaille, on veut renverser le cours des choses », a-t-il rassuré, en conférence de presse.

Le SRFC sous pression ?

Rennes a été éliminé par Angers SCO en 32es de finale de la Coupe de France (2-1). Les Rouge et Noir ont perdu leurs deux derniers matchs en L1, respectivement contre l’ASSE (0-2) à domicile et devant le MHSC (2-1) à la Mosson. « Ma période la plus difficile depuis mes débuts ? Oui, sûrement », a admis l’entraîneur du Stade Rennais FC, tout en donnant quelques explications.

« Il y a un contexte général aussi particulier qui pèse depuis le début de saison. On est aussi attendus et les adversaires jouent Rennes différemment qu’il y a deux ans. Et vous avez plus d'attentes, c'est normal. Il y a plus de pression, tout ça est à appréhender, ça fait partie de la vie d'un entraîneur, de la vie du club », a déclaré Julien Stéphan. Le SRFC affronte l'OGC Nic, ce vendredi (21h), au Roazhon Park, en ouverture de la 27e journée.













Par ALEXIS