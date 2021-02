OM - OL : Gueye veut empêcher les Lyonnais d’être champions

Publié le 26 février 2021 à 18:35

L'OM a sa petite idée derrière la tête, contre l'OL, lors de l’Olympico de dimanche (21h). N’étant plus en course pour le titre de champion, l'Olympique de Marseille veut empêcher l’Olympique Lyonnais de remporter la Ligue 1. Pape Gueye l’a affirmé haut et fort en conférence de presse d’avant-match.

L'OM hors course pour les places sur le podium

L'OM a laissé des points en route contre Bordeaux et contre le FC Nantes ces dernières journées. Les Olympiens ont certes résisté à 9 contre 11 face aux Girondins (0-0), mais ils sont retombés dans leur travers contre le FC Nantes, dimanche dernier. Ils ont été accrochés par les Canaris (1-1), alors qu’ils restaient sur une belle victoire contre l’OGC Nice (3-2) au Vélodrome. Pape Gueye et ses coéquipiers souhaitent donc relancer une série, afin de refaire leur retard au classement. L'OM est 8e avec 28 points avant d’affronter l’OL (2e avec 55 points). En effet les Marseillais ont 17 points de retard sur les Lyonnais et 16 de moins que le PSG (3e). Ils ne peuvent donc plus prétendre aux trois premières places qualificatives pour la Ligue des Champions.

Pape Gueye veut priver l'OL du titre de champion

Désormais, « l'objectif de l'Olympique de Marseille est de grappiller quelques places vers le podium ». Avec un match en moins, l’équipe de Nasser Larguet (coach intérimaire) est en course pour la 5e place qui donne droit à la Ligue Europa, quoique la concurrence est très serrée avec au moins 6 équipes en course. Pape Gueye pense qu’une victoire, lors du choc contre les Gones, pourrait être un nouveau départ pour eux. « On est tous concentrés sur la rencontre de dimanche, qui va être un gros match. On a tous à coeur de gagner. Si on gagne dimanche ça peut être un déclic pour la fin de saison », a-t-il rassuré.

Mais ce n’est pas le seul enjeu pour le club provençal. Le milieu de terrain pense à faire très mal à l’équipe rhodanienne. Il rêve de voir les Lyonnais échouer dans la course pour le titre de champion de France cette saison. Pour ce faire, le joueur de 22 ans prépare leur défaite au Vélodrome. « On a pour objectif d'aller grappiller quelques places pour le podium. (…) Si on peut les priver (l'Olympique Lyonnais) d'être champions, on va le faire », a déclaré Pape Gueye.













Par ALEXIS