OM : Larguet joue à fond avant de céder la place à Sampaoli

Publié le 26 février 2021 à 21:12

Nasser Larguet va certainement jouer son dernier match à la tête de l’ OM ce dimanche (21h) lors de l’Olympico contre l'OL. Il devrait céder sa place d’intérimaire à Jorge Sampaoli. Néanmoins, il compte laisser une bonne impression avant son retrait. Et le coach de 62 ans fait tout dans cette optique. Il s'est même permis de conseiller par exemple le jeune Michaël Cuisance, avant le choc contre Lyon, au vélodrome.

OM : Larguet donne des consignes à Cuisance

Nasser Larguet quittera le banc de touche de l’ OM au terme du match de la 27e journée de Ligue 1 contre l’OL. Ce sera son 5e match en championnat et son 6e toutes compétitions confondues, car il a remporté le match de 32e de finale de la coupe de France (2-0) contre l’AJ Auxerre (club de Ligue 2). Il part certes, mais le technicien des Marseillais joue son rôle jusqu’au bout. En conférence de presse d’avant-match ce vendredi, l'entraîneur de l’Olympique de Marseille a prodigué des conseils à Michaël Cuisance, comme s’il allait rester à son poste.

« Il sait très bien qu’il a un fort potentiel, une puissance, un mental assez fort, une bonne technique. Aujourd’hui, ce que je lui dis, c’est de mettre ses qualités au profit de son équipe, de se mettre au service de l’équipe », a recommandé Nasser Larguet. « L'OM a besoin de joueurs qui additionnent leurs qualités, qu’il soit plus discipliné sur le terrain. Pour gagner une place, il faut que Cuisance se connecte à l’effectif », a-t-il poursuivi face aux médias, comme si de rien n'était.

Bilan du coach des Marseillais

Lors des 6 matchs dirigés par le coach de 60 ans, il a sollicité le milieu de terrain prêté par le Bayern Munich à l’ OM, 4 fois. Mais il n’a été titulaire qu’une seule fois et n’a joué que des bouts de matchs, soit 33 minutes en coupe de France et 76 minutes cumulées en championnat. Quant à Nasser Larguet, son bilan est de 2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. Directeur du centre de formation du club provençal, Nasser Larguet va retourner à son poste, après un peu plus de trois semaines d'intérim d'André Villas-Boas.













Par ALEXIS