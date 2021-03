Stade Rennais : Hommage d’Eduardo Camavinga à Julien Stéphan

Publié le 01 mars 2021 à 16:00

Julien Stéphan n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais. Il a rendu sa démission, ce lundi. Eduardo Camavinga, jeune joueur lancé en Ligue 1 par le désormais ex-coach du SRFC, a rendu un hommage à ce dernier, dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Stade Rennais : Camavinga remercie Julien Stéphan

Le Stade Rennais a concédé une 4e défaite consécutive, vendredi, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Trois jours plus tard, l’entraîneur du club breton a démissionné. « Le SRFC a pris acte de la démission de son entraîneur Julien Stéphan. Le club remercie Julien pour ces neuf années passées au sein des ‘’Rouge et Noir’’ et pour l’ensemble des résultats exceptionnels qu’il a obtenus à la tête de l’équipe professionnelle », a communiqué le club classé 9e du championnat. La direction du breton a désigné provisoirement Philippe Bizeul, adjoint de Julien Stéphan, pour assurer l'intérim. Les noms de Bruno Genesio, Rémi Garde ou encore Jocelyn Gourvennec, tous libres de tout engagement, sont évoqués pour occuper le poste. En attendant la nomination d’un nouvel entraîneur au Stade Rennais, Eduardo Camavinga a laissé un message émouvant au technicien de 40 ans. « Coach, je vous remercie sincèrement pour tout, car grâce à vous j’ai découvert le monde ‘’adulte’’ de la N3 à la Ligue 1 en passant par la Ligue des champions. Je vous dois beaucoup, vous m’avez toujours mis dans les bonnes conditions, merci pour vos conseils si précieux », a écrit le joueur de 18 ans sur Instagram. « Je ne doute pas que votre avenir sera rempli de réussite, car vous le méritez », a-t-il annoncé.

Un hommage justifié

Pour rappel, Eduardo Camavinga a fait ses débuts dans l'élite grâce à Julien Stéphan. Il a été lancé pour la première fois en L1, en avril 2019, à 16 ans. La saison suivante (2019-2020), le très prometteur milieu de terrain formé à Rennes a pris des galons. Il est devenu un titulaire indiscutable, prenant ainsi part à 25 matchs de Ligue 1, pour 24 titularisations, lors de l'exercice stoppé à cause de la pandémie de Coronavirus. Mieux, le natif d'Angola est devenu international français en septembre 2020. Il totalise 71 matchs toutes compétitions confondues, dont 56 en Ligue 1. Comme quoi, le N°10 Rennais doit son ascension fulgurante à Julien Stéphan.













Par ALEXIS