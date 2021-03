Stade Rennais : Florian Maurice sous pression contre l’OL ?

Publié le 01 mars 2021 à 20:00

Julien Stéphan a démissionné et ne sera pas sur le banc de touche du Stade Rennais contre l’OL, ce mercredi 3 mars (19h). Florian Maurice, lui, retrouvera son ancien club à cette occasion. Et il a annoncé un match décisif pour le SRFC.

Stade Rennais : Holveck n'a pas pu convaincre Stéphan de rester

En Ligue 1, le Stade Rennais est sur une série négative de 6 matchs sans victoire, soit plus précisément 4 défaites et 2 nuls. Sans oublier la défaite en 32e de finale de la Coupe de France contre Angers SCO (2-1). De mauvais résultats devant lesquels l’entraîneur des Rouge et Noir n’a pas eu un autre choix que de démissionner. « Julien Stéphan nous a confirmé qu'il ne se sentait plus capable de donner la force nécessaire au groupe pour continuer à avancer et à chercher les objectifs. Il ne voulait pas mettre le club en danger. Il pensait que c'était mieux sans lui », a expliqué Nicolas Holveck, président exécutif du Stade Rennais FC, en conférence de presse, ce lundi. En effet, les dirigeants du club breton ont tenté en vain de convaincre le technicien de 40 ans de poursuivre la saison. « On a essayé de le convaincre. (…) C'était impossible de le faire changer d'avis ».

Florian Maurice annonce un match important contre l'OL

En attendant de trouver un successeur au coach démissionnaire, la Direction rennaise a promu Philippe Bizeul au poste de coach principal. Ce dernier était l’adjoint de Julien Stéphan. Il dirigera son premier match officiel, dès ce mercredi, contre l’Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium. Un match qui tient à coeur à Florian Maurice, par ailleurs ex-directeur de la cellule recrutement du club rhodanien (de 2014 à mai 2020). « Il y a un match important contre l’OL, vous savez pourquoi il est important sur un plan personnel », a-t-il annoncé. « Je m’attache ce lundi à avoir des discussions avec l’ensemble des joueurs, du staff et Philipe Bizeul pour essayer de mettre les meilleures choses possibles lors de ce match à Lyon, afin d'aller faire un résultat », a déclaré Florian Maurice. Évidemment, le néo-dirigeant du Stade Rennais est sous pression avant son retour entre Rhône et Saône, car son équipe doit absolument prendre des points. En tout cas, la réaction des Rennais (9e de L1) est attendue pour déclencher le déclic après le départ de Julien Stéphan.













Par ALEXIS