Stade Rennais Mercato : Avec Génésio, Maurice en première ligne

Publié le 03 mars 2021 à 09:15

Le Stade Rennais n'a pas encore officialisé le nom de son nouvel entraîneur, mais à moins d'un improbable retournement de situation, il devrait bien s'agir de l'ancien Lyonnais, Bruno Génésio. L'Equipe a annoncé mardi l'information qui tend à se confirmer, mais il a fallu convaincre le technicien, revenu cet hiver de Chine pour retrouver une équipe de Ligue 1, qui n'était a priori pas très chaud pour prendre une équipe en cours de saison. Mais après le match sur le terrain de l'Olympique Lyonnais mercredi, c'est bien Bruno Génésio qui succèdera à Julien Stéphan.

Bruno Génésio a d'abord dit non au Stade Rennais

La démission surprise de Julien Stéphan a pris tout le monde de court. Après quelques heures de réflexion à la suite de la défaite du Stade Rennais sur son terrain du Roazhon Park contre l'OGC Nice (1-2), l'entraîneur breton contactait ses dirigeants dans le week-end pour leur faire part de son intention de démissionner. Nicolas Holveck, le président de Rennes, et Florian Maurice, son directeur sportif, n'ont pas réussi à l'en dissuader. Ils ont dû vite étudier plusieurs pistes pour trouver un remplaçant dans l'urgence. Dans l'urgence, mais pas sans prudence. Florian Maurice voulait que le SRFC prenne son temps pour faire un bon choix. Ce week-end, après avoir rencontré Jocelyn Gourvennec avec les actionnaires, c'est Bruno Génésio qui passait l'entretien dimanche. Mais ce dernier aurait dans un premier temps refusé l'offre du Stade Rennais, ne voulant pas rejoindre une équipe en cours de saison. L'ancien coach de l'OL attendait sûrement de voir ce qu'il se serait de l'avenir de Michel Der Zakarian, en fin de contrat, et de cycle, à Montpellier HSC.

Un choix de Florian Maurice qu'il faudra assumer

Mais Bruno Génésio a changé d'avis. Ou plutôt, il a été convaincu par deux hommes. Le premier se nomme Pini Zahavi. Selon L'Equipe, le célèbre agent, qui conseille Génésio depuis plusieurs mois, lui aurait signifié que l'opportunité de rejoindre le Stade Rennais ne pouvait se refuser. Un club ambitieux avec un actionnaire fiable. L'autre personne importante dans l'accord à venir, c'est Florian Maurice. Le directeur sportif connait bien Bruno Génésio, suite à leur passage commun à l'OL. C'est lui qui aurait eu l'idée d'approcher l'ancien coach du Beijing Guoan. "Et il semblerait que dès la démission de Stéphan, Maurice ait obtenu l’assurance de pouvoir choisir un proche, un allié, un homme qui ne se plaindra pas du recrutement après deux journées de championnat, écrit L'Equipe. Maurice sait ce qui se passe dans les autres clubs où les coups tordus et les coups de couteau dans le dos pleuvent. Maurice sait que les histoires d’amour entre les dirigeants et l’entraîneur ne durent jamais longtemps et se finissent toujours très mal." Après un mercato qui laisse toujours scpetique à Rennes, Florian Maurice prend un gros risque avec Bruno Génésio, dont il devra assumer l'éventualité d'un échec. Ou celle du succès.













Par Matthieu