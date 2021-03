OL : Guimaraes a identifié trois matchs décisifs pour Lyon

Publié le 03 mars 2021 à 15:20

Bruno Guimaraes rêve d’un trophée avec l'OL cette saison. L’Olympique Lyonnais a certes perdu 2 points contre l’OM, lors de l’Olympico, mais le milieu de terrain assure que les Gones ont encore trois matchs décisifs contre des concurrents directs, pour espérer finir sur le podium.

L' OL doit prendre les 3 points contre le Stade Rennais

Accroché par l’Olympique de Marseille (1-1), dimanche dernier, l'OL affronte le Stade Rennais, ce mercredi (19h), lors de la 28e journée de Ligue 1. Sous la menace de l’AS Monaco (55 points), l’équipe de Rudi Garcia (56 points) n’a plus droit à un deuxième faux pas consécutif, au risque de faire coiffer sur le podium par les Monégasques en embuscade. En cas de défaite, Lyon pourrait également voir le PSG et (57 points) et le LOSC (59 points) creuser l’écart s’ils gagnent leur match respectif contre les Girondins de Bordeaux et l’OM, ce même mercredi soir. Face à ces enjeux, Bruno Guimaraes a passé la consigne contre le SRFC. « On doit vite passer à autre chose et retrouver les trois points », a-t-il déclaré en conférence de presse. « Il faut qu’on s’évite de souffrir. On doit montrer qu’on a vraiment envie de gagner ces matchs ».

Il faut dire que l’Olympique de Marseille (7e avec 39 points) n’était pas un concurrent direct lors du match contre l'OL. Classé 9e de L1 avec 38 points, le Stade Rennais aussi est loin de la course à quatre pour le podium et le titre de champion. Néanmoins, le club rhodanien ne peut pas se permettre de laisser encore des points en route contre les Rennais. « Face à Marseille, c’était un très gros match, on a besoin de gagner ce genre de rencontre. […] Rennes est une équipe difficile à jouer. Au match aller (2-2), c’était très difficile, ils avaient fait une très bonne première mi-temps. On a analysé cela pour mettre au point une stratégie différente », a rassuré le milieu de terrain.

Guimaraes mise surtout sur les confrontations directes

Privé de Ligue des champions cette saison, l'OL a pour objectif de retrouver la compétition la saison prochaine. Pour ce faire, Lyon doit finir sur l’exercice 2020-2021 sur le podium. Cela, au bout d’une course très serrée avec le PSG, Lille OSC et l’AS Monaco. Justement, Bruno Guimaraes et ses coéquipiers doivent affronter ces trois concurrents directs, respectivement le 21 mars, le 25 avril et le 2 mai. « On doit encore jouer Monaco, Lille et Paris. Tout va dépendre de nous. Le PSG est peut-être favori, mais les 4 équipes sont très bonnes. Les confrontations directes vont être très importantes », a déclaré le Brésilien, tout en faisant la promesse suivante : « on va tout faire pour ramener un trophée à l'OL ».













Par ALEXIS